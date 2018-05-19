Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины

В субботу, 19 мая в заключительном туре чемпионата Украины в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится "украинское классико": "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Во втором сезоне подряд принципиальный матч команд не несет никакого турнирного значения – в предыдущем туре "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.

Более того, "горняки" вовсе оставили киевлян без трофеев в нынешнем сезоне – ранее "Шахтер" обыграл "Динамо" в финале Кубка Украины, в рекордный раз завоевав награду. А вчера молодежная команда "Шахтера" в очном поединке с "Динамо" завоевала золотые медали чемпионата U-21.

Кадровые потери перед матчем "Динамо" – "Шахтер":

Донецкий клуб готовится к матчу не в полном составе. Как сообщает официальный сайт, не примут участие в поединке травмированные Иван Ордец, Сергей Кривцов, Александр Зубков и Вячеслав Танковский. Также вчера стало известно, что участники предстоящего ЧМ-2018 Фред и Тайсон уже отправились в Бразилию для подготовки к мундиалю. Зато может сыграть Николай Матвиенко – защитник сломал нос в матче молодежного первенства с "Александрией" и пока занимается в специальной защитной маске.

Матч против "Шахтера" станет прощальным в футболке "Динамо" для легенды клуба Олега Гусева. 35-летний ветеран пока не принял решение на счет своего будущего. Возможно, он завершит карьеру футболиста и останется в клубе, но уже в другой роли.

Также большая вероятность, что в последний раз за "Динамо" могут сыграть Руслан Ротань, Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес и Дерлис Гонсалес. У первой тройки заканчиваются летом контракты, а парагваец изъявил желание покинуть клуб.

Также есть вероятность, что тренеры обеих команд дадут шанс проявить себя молодежи. Тем не менее, можно не сомневаться – в каких бы составах не вышли команды, борьба на поле будет нешуточная.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 2.10, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 3.00.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 19:30. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча с видеоповторами голов и лучших моментов. Присоединяйтесь и комментируйте матч вместе с нами.