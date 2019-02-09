Онлайн матча "Динамо" – "Волеренга": смотреть прямую трансляцию
Прямая трансляция товарищеского поединка киевлян и норвежцев на сборах в Испании
В субботу, 9 февраля, "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на втором учебно-подготовительном сборе в испанском городе Марбелья. Соперником бело-синих станет "Волеренга" из столицы Норвегии – Осло.
Футбольная команда "Волеренги" является частью мультиспортивной организации клуба, который также культивирует такие виды спорта как хоккей и американский футбол.
История "Волеренги" берет свое начало в 1913 году, когда была создана команда "Идреттслагет Спринг", переименованная чуть позже в "Волеренгенс Идреттсфоренинг". К моменту создания национальной футбольной лиги в 1937 году команда выиграла 4 чемпионаты Осло.
В 1965 году клуб впервые выиграл высший дивизион Норвегии, а в 1980-х завоевал 3 чемпионских титула, и в 1980-м впервые выиграл Кубок Норвегии.
К началу 2000-х "Волеренга" выступала с переменным успехом в первом и втором дивизионах страны. В 2004 году команде совсем немного не хватило до победы в чемпионате, а в 2005 году "Волеренга" прервала 13-летний период доминирования "Русенборга" и завоевала титул лучшей команды Норвегии. Следующие сезоны были для клуба из Осло не столь удачными, за исключением 2010 года, когда он стал вторым, а также 2008 года, когда удалось выиграть Кубок Норвегии.
В последующие годы с 2010 до 2018, "Волеренгы" не было даже в тройке призеров национального первенства Норвегии.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" – "ВОЛЕРЕНГА"
Напомним, что в предыдущем товарищеском матче "Динамо" сыграло вничью с "Мальме".
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