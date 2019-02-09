Онлайн матча "Динамо" – "Волеренга": смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция товарищеского поединка киевлян и норвежцев на сборах в Испании

Онлайн матча "Динамо" – "Волеренга": смотреть прямую трансляцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e9b/848/5c5e9b848335b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e9b/848/5c5e9b848335b.png 2019-02-09T11:21:21+02:00 Футбол Прямая трансляция товарищеского поединка киевлян и норвежцев на сборах в Испании

В субботу, 9 февраля, "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на втором учебно-подготовительном сборе в испанском городе Марбелья. Соперником бело-синих станет "Волеренга" из столицы Норвегии – Осло.

Футбольная команда "Волеренги" является частью мультиспортивной организации клуба, который также культивирует такие виды спорта как хоккей и американский футбол.

История "Волеренги" берет свое начало в 1913 году, когда была создана команда "Идреттслагет Спринг", переименованная чуть позже в "Волеренгенс Идреттсфоренинг". К моменту создания национальной футбольной лиги в 1937 году команда выиграла 4 чемпионаты Осло.

В 1965 году клуб впервые выиграл высший дивизион Норвегии, а в 1980-х завоевал 3 чемпионских титула, и в 1980-м впервые выиграл Кубок Норвегии.

К началу 2000-х "Волеренга" выступала с переменным успехом в первом и втором дивизионах страны. В 2004 году команде совсем немного не хватило до победы в чемпионате, а в 2005 году "Волеренга" прервала 13-летний период доминирования "Русенборга" и завоевала титул лучшей команды Норвегии. Следующие сезоны были для клуба из Осло не столь удачными, за исключением 2010 года, когда он стал вторым, а также 2008 года, когда удалось выиграть Кубок Норвегии.

В последующие годы с 2010 до 2018, "Волеренгы" не было даже в тройке призеров национального первенства Норвегии.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" – "ВОЛЕРЕНГА"

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче "Динамо" сыграло вничью с "Мальме".

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Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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