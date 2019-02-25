Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге
Текстовый онлайн поединка 19-го тура чемпионата Украины с видеоповторами голов
В понедельник "Динамо" сыграет с "Зарей" в матче первого тура чемпионата Украины после зимней паузы, которая продлилась два с половиной месяца. Поединок на стадионе "Олимпийский" начнется в 18:30, а мы проведем текстовый онлайн встречи с видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.
Онлайн "Динамо" – "Заря"
Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря". Киевляне – фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.40, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с котировкой 8.10, а на ничью – 4.50.
В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" идет на втором месте, отставая от "Шахтера" на 7 очков. "Заря" – четвертая, с десятью очками отставания от киевлян. Гостям нужны очки в борьбе за попадание в ТОП-6 по итогам первого этапа чемпионата.
Интересно, что "Динамо" играет без ничьих в ЧУ с 23 сентября – 8 побед и 3 поражения. А сегодняшний матч станет 50-м в Премьер-лиге для тренера киевлян Хацкевича.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|18
|14
|3
|1
|43-9
|45
|2
|ДИНАМО
|18
|12
|2
|4
|27-9
|38
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|18
|11
|3
|4
|26-15
|36
|4
|ЗАРЯ
|18
|7
|7
|4
|25-14
|28
|5
|ДЕСНА
|19
|8
|3
|8
|22-21
|27
|6
|ВОРСКЛА
|19
|9
|0
|10
|16-23
|27
|7
|МАРИУПОЛЬ
|19
|8
|3
|8
|22-31
|27
|8
|ЛЬВОВ
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|9
|КАРПАТЫ
|19
|5
|5
|9
|25-30
|20
|10
|ОЛИМПИК
|19
|4
|7
|8
|23-29
|19
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|19
|4
|3
|12
|12-30
|15
|12
|АРСЕНАЛ
|19
|2
|2
|15
|9-36
|8
"Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.
Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" 1:0
Последний матч в Киеве. В сезоне 2017/18 "Динамо" принимало "Зарю" и победило со счетом 4:0. Голы забивали Бурда, Вербич, Беседин и Цыганков.
Отметим, что в 19:00 начнется еще один поединок с участием команд лидирующей группы. Смотреть игру "Шахтер" – "Александрия" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018
"Олимпиакос", выбитый динамовцами из еврокубков, "в отместку" намерен увести талантливого хава киевлян