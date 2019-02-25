Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге

Текстовый онлайн поединка 19-го тура чемпионата Украины с видеоповторами голов

Онлайн матча "Динамо" - "Заря".

Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f2/4ab/5c73f24ab511a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f2/4ab/5c73f24ab511a.jpg 2019-02-25T16:05:00+02:00 Футбол Текстовый онлайн поединка 19-го тура чемпионата Украины с видеоповторами голов

В понедельник "Динамо" сыграет с "Зарей" в матче первого тура чемпионата Украины после зимней паузы, которая продлилась два с половиной месяца. Поединок на стадионе "Олимпийский" начнется в 18:30, а мы проведем текстовый онлайн встречи с видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Динамо" – "Заря"

Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря". Киевляне – фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.40, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с котировкой 8.10, а на ничью – 4.50.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" идет на втором месте, отставая от "Шахтера" на 7 очков. "Заря" – четвертая, с десятью очками отставания от киевлян. Гостям нужны очки в борьбе за попадание в ТОП-6 по итогам первого этапа чемпионата.

Интересно, что "Динамо" играет без ничьих в ЧУ с 23 сентября – 8 побед и 3 поражения. А сегодняшний матч станет 50-м в Премьер-лиге для тренера киевлян Хацкевича.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 18 14 3 1 43-9 45 2 ДИНАМО 18 12 2 4 27-9 38 3 АЛЕКСАНДРИЯ 18 11 3 4 26-15 36 4 ЗАРЯ 18 7 7 4 25-14 28 5 ДЕСНА 19 8 3 8 22-21 27 6 ВОРСКЛА 19 9 0 10 16-23 27 7 МАРИУПОЛЬ 19 8 3 8 22-31 27 8 ЛЬВОВ 19 5 8 6 17-20 23 9 КАРПАТЫ 19 5 5 9 25-30 20 10 ОЛИМПИК 19 4 7 8 23-29 19 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 19 4 3 12 12-30 15 12 АРСЕНАЛ 19 2 2 15 9-36 8

"Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" 1:0

Последний матч в Киеве. В сезоне 2017/18 "Динамо" принимало "Зарю" и победило со счетом 4:0. Голы забивали Бурда, Вербич, Беседин и Цыганков.

Отметим, что в 19:00 начнется еще один поединок с участием команд лидирующей группы. Смотреть игру "Шахтер" – "Александрия" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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