Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге

Сегодня, 16:05

Текстовый онлайн поединка 19-го тура чемпионата Украины с видеоповторами голов

Онлайн матча "Динамо" - "Заря"
Онлайн матча "Динамо" - "Заря".
Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f2/4ab/5c73f24ab511a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f2/4ab/5c73f24ab511a.jpg Футбол Текстовый онлайн поединка 19-го тура чемпионата Украины с видеоповторами голов

В понедельник "Динамо" сыграет с "Зарей" в матче первого тура чемпионата Украины после зимней паузы, которая продлилась два с половиной месяца. Поединок на стадионе "Олимпийский" начнется в 18:30, а мы проведем текстовый онлайн встречи с видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Онлайн "Динамо" – "Заря"

Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря". Киевляне – фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.40, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с котировкой 8.10, а на ничью – 4.50.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" идет на втором месте, отставая от "Шахтера" на 7 очков. "Заря" – четвертая, с десятью очками отставания от киевлян. Гостям нужны очки в борьбе за попадание в ТОП-6 по итогам первого этапа чемпионата.

Интересно, что "Динамо" играет без ничьих в ЧУ с 23 сентября – 8 побед и 3 поражения. А сегодняшний матч станет 50-м в Премьер-лиге для тренера киевлян Хацкевича.

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР18143143-945
2 ДИНАМО18122427-938
3 АЛЕКСАНДРИЯ18113426-1536
4 ЗАРЯ1877425-1428
5 ДЕСНА1983822-2127
6 ВОРСКЛА19901016-2327
7 МАРИУПОЛЬ1983822-3127
8 ЛЬВОВ1958617-2023
9 КАРПАТЫ1955925-3020
10 ОЛИМПИК1947823-2919
11 ЧЕРНОМОРЕЦ19431212-3015
12 АРСЕНАЛ1922159-368

"Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" 1:0

Последний матч в Киеве. В сезоне 2017/18 "Динамо" принимало "Зарю" и победило со счетом 4:0. Голы забивали Бурда, Вербич, Беседин и Цыганков.

Отметим, что в 19:00 начнется еще один поединок с участием команд лидирующей группы. Смотреть игру "Шахтер" – "Александрия" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег онлайн, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн матча "Динамо" – "Заря" в украинской Премьер-лиге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Олимпиакос" хочет забрать у "Динамо" призера Евро-2018

Сегодня, 13:34

"Олимпиакос", выбитый динамовцами из еврокубков, "в отместку" намерен увести талантливого хава киевлян

Догонят ли "Шахтер", спасется ли "Арсенал"? Главные интриги второй части сезона УПЛ

Сегодня, 10:39

От гандикапов до национального рекорда бескомпромиссности чемпионата Украины по футболу

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

Тест для влюбленных: о чем говорит поза, в которой вы спите

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Гордон рассказал, что думает о Супрун: "часть дьявольского плана"

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился
Загрузка...

Шевченко принял решение по Ракицкому

Сегодня, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

Вчера, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Вчера, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

Вчера, 15:51

Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Самый дорогой футболист в истории рассказал, как проплакал дома два дня

23 февраля, 09:04

Неймар рассказал о двух днях в слезах после того, как повторно травмировал кость на правой ноге и выбыл из строя

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Генерал рассказал, когда случится военное вторжение в Украину