Онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер"

27 ноября "Шахтер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем текстовый онлайн матча с яркими фото со стадиона в Германии, видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов игры.

Онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер"

В 16:00 состоится матч молодежных команд "Хоффенхайма" и "Шахтера" в Юношеской лиге УЕФА. Смотреть поединок онлайн:

"Хоффенхайм" – "Шахтер": положение в группе. В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят первые две команды из группы, третье место продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы, четвертое покинет еврокубки. На данный момент "горняки" идут четвертыми, на одно очко отставая от "Хоффенхайма". Тем не менее, для "Шахтера" еще ничего не потеряно – команда может продолжить борьбу как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. В последнем туре команда Паулу Фонсеки принимает "Лион".





N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

"Хоффенхайм" – "Шахтер": прогноз букмекеров. Эксперты видят хозяев фаворитами встречи. Коэффициент на победу немецкого клуба равен 1.70, тогда как на успех чемпионов Украины и ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.50. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" равна всего 1.38, тогда как на "меньше 2,5 голов" – 3.05.

Тренировка "Шахтера" накануне матча в Германии:











Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом

Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом

Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом

Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом

Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом





Напомним, что вчера "Шахтер" перед матчем с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов без Марлоса и Ракицкого тренировался в Германии.