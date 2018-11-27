Онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер"
Текстовая трансляция поединка Лиги чемпионов с яркими фото из Германии, видеоповторами голов и комментариями ключевых моментов
27 ноября "Шахтер" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проведем текстовый онлайн матча с яркими фото со стадиона в Германии, видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов игры.
Онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер"
В 16:00 состоится матч молодежных команд "Хоффенхайма" и "Шахтера" в Юношеской лиге УЕФА. Смотреть поединок онлайн:
"Хоффенхайм" – "Шахтер": положение в группе. В 1/8 финала Лиги чемпионов выходят первые две команды из группы, третье место продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы, четвертое покинет еврокубки. На данный момент "горняки" идут четвертыми, на одно очко отставая от "Хоффенхайма". Тем не менее, для "Шахтера" еще ничего не потеряно – команда может продолжить борьбу как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. В последнем туре команда Паулу Фонсеки принимает "Лион".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ЛИОН
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4
|ШАХТЕР
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
"Хоффенхайм" – "Шахтер": прогноз букмекеров. Эксперты видят хозяев фаворитами встречи. Коэффициент на победу немецкого клуба равен 1.70, тогда как на успех чемпионов Украины и ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.50. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" равна всего 1.38, тогда как на "меньше 2,5 голов" – 3.05.
Тренировка "Шахтера" накануне матча в Германии:
Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом
Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом
Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом
Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом
Тренировка Шахтера накануне матча с Хоффенхаймом
Напомним, что вчера "Шахтер" перед матчем с "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов без Марлоса и Ракицкого тренировался в Германии.
Вы сейчас просматриваете новость "Онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"