Онлайн матча Исландия – Франция в отборе на Евро-2020

/ Фото: AFP

В пятницу, 11 октября, в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур" состоится матч отборочного турнира на чемпионат Европы: сборная Исландии встретится с командой Франции. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ИСЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ – 0:0

В Группе H три команды ведут борьбу за две путевки в финальную часть Евро-2020. Две из них сегодня сойдутся на футбольном поле в Рейкьявике. На данный момент Исландия отстает от Франции и Турции на три очка. В случае неудачи в сегодняшнем матче шансы не будут потеряны, ведь впереди у Исландии, как и у Франции поединок против Турции. Отметим, что в отчетном туре Турция играет с командой Албании. В случае победы и поражения Исландии в параллельном матче турки практически гарантируют себе выход на чемпионат Европы.

Турнирная таблица группы H:

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 6 5 0 1 14-2 15 2 ФРАНЦИЯ 6 5 0 1 19-4 15 3 ИСЛАНДИЯ 6 4 0 2 10-9 12 4 АЛБАНИЯ 6 3 0 3 10-9 9 5 МОЛДОВА 6 1 0 5 2-17 3 6 АНДОРРА 6 0 0 6 0-14 0

Команды провели между собой 16 матчей, но Исландия еще ни разу не обыгрывала французов. Лишь пять матчей завершились мировой.

Букмекеры считают Францию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.50, на ничью – 4.10, на победу Исландии – 7.00.

Смотрите, как Исландия играла против Франции:

Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. В Харькове команда Андрея Шевченко встретится с главным аутсайдером группы Литвой. Смотреть матч Украина – Литва можно на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама