Онлайн матча Исландия – Франция в отборе на Евро-2020

В пятницу, 11 октября, в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур" состоится матч отборочного турнира на чемпионат Европы: сборная Исландии встретится с командой Франции. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.
ОНЛАЙН МАТЧА ИСЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ – 0:0
В Группе H три команды ведут борьбу за две путевки в финальную часть Евро-2020. Две из них сегодня сойдутся на футбольном поле в Рейкьявике. На данный момент Исландия отстает от Франции и Турции на три очка. В случае неудачи в сегодняшнем матче шансы не будут потеряны, ведь впереди у Исландии, как и у Франции поединок против Турции. Отметим, что в отчетном туре Турция играет с командой Албании. В случае победы и поражения Исландии в параллельном матче турки практически гарантируют себе выход на чемпионат Европы.
Турнирная таблица группы H:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|6
|5
|0
|1
|14-2
|15
|2
|ФРАНЦИЯ
|6
|5
|0
|1
|19-4
|15
|3
|ИСЛАНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|10-9
|12
|4
|АЛБАНИЯ
|6
|3
|0
|3
|10-9
|9
|5
|МОЛДОВА
|6
|1
|0
|5
|2-17
|3
|6
|АНДОРРА
|6
|0
|0
|6
|0-14
|0
Команды провели между собой 16 матчей, но Исландия еще ни разу не обыгрывала французов. Лишь пять матчей завершились мировой.
Букмекеры считают Францию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.50, на ничью – 4.10, на победу Исландии – 7.00.
Смотрите, как Исландия играла против Франции:
Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. В Харькове команда Андрея Шевченко встретится с главным аутсайдером группы Литвой. Смотреть матч Украина – Литва можно на нашем сайте.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк