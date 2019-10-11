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Онлайн матча Исландия – Франция в отборе на Евро-2020

11 октября, 15:03

Текстовая трансляция матча отбора на чемпионат Европы

/ Фото: AFP

В пятницу, 11 октября, в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур" состоится матч отборочного турнира на чемпионат Европы: сборная Исландии встретится с командой Франции. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ИСЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ – 0:0

В Группе H три команды ведут борьбу за две путевки в финальную часть Евро-2020. Две из них сегодня сойдутся на футбольном поле в Рейкьявике. На данный момент Исландия отстает от Франции и Турции на три очка. В случае неудачи в сегодняшнем матче шансы не будут потеряны, ведь впереди у Исландии, как и у Франции поединок против Турции. Отметим, что в отчетном туре Турция играет с командой Албании. В случае победы и поражения Исландии в параллельном матче турки практически гарантируют себе выход на чемпионат Европы.

Турнирная таблица группы H:

N

Команды

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ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ650114-215
2 ФРАНЦИЯ650119-415
3 ИСЛАНДИЯ640210-912
4 АЛБАНИЯ630310-99
5 МОЛДОВА61052-173
6 АНДОРРА60060-140

Команды провели между собой 16 матчей, но Исландия еще ни разу не обыгрывала французов. Лишь пять матчей завершились мировой.

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Букмекеры считают Францию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 1.50, на ничью – 4.10, на победу Исландии – 7.00.

Смотрите, как Исландия играла против Франции:

Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. В Харькове команда Андрея Шевченко встретится с главным аутсайдером группы Литвой. Смотреть матч Украина – Литва можно на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт

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