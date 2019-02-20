Онлайн матча Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ювентус": Роналду против Мадрида

Гризманн vs Криштиану на главной арене турнира: трансляция игры 1/8 финала с видео и фото ключевых эпизодов

Козырный Роналду в Мадриде. Фото: AFP

Онлайн матча Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ювентус": Роналду против Мадрида Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1d/428/5c6d1d4285c0d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1d/428/5c6d1d4285c0d.png 2019-02-20T11:34:00+02:00 Футбол Гризманн vs Криштиану на главной арене турнира: трансляция игры 1/8 финала с видео и фото ключевых эпизодов

Сегодня продолжатся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде на стадионе "Метрополитано" встретятся титаны – "Атлетико" и "Ювентус". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Оба соперника – с клеймом неудачников. За последние годы каждый из них дважды играл в финале ЛЧ, и дважды – проигрывал. Но в этом сезоне у них есть суперкозыри, чтобы поднять на головой трофей главный евротрофей. У "Атлетико" это – фактор домашней арены "Метрополитано, которая 1 июня примет финал Лиги чемпионов. У "Юве" не менее бомбовый козырь – Криштиану Роналду!!!

ТАКИМ ВИДЕО ПУГАЕТ ТУРИНЦЕВ ТВИТТЕР "АТЛЕТИКО"

Волею жеребьевки 1/8 ЛЧ, Кришти вернулся в свой некогда родной Мадрид. Ох, как он же любил забивать в ворота "Атлетико", выступая за "Реал"! В 31 матче против "матрасников" Роналду наколотил 22 гола. Сегодня португалец намерен обновить последнюю цифру, уже играя в футболке "Юве".

ВОТ С КАКИМ БАГАЖОМ ПРИЛЕТЕЛ РОНАЛДУ В МАДРИД

Букмекеры о матче "Атлетико" – "Ювентус". Несмотря на гостевой статус, фаворит этого матча – туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш "Атлетико" – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60. При этом, по ожиданиям букмекеров, более вероятно, что в первой игре этих команд забьет Роналду (2.20), чем лидер "Атлетико" Гризманн (2.60).

Коэффициент на гол Гризманна - 2.60.

Диего Симеоне, тренер "Атлетико"

Досрочный финал? Нет-нет, это 1/8 финала. Мы будем использовать все доступное оружие

Массимилиано Аллегри, тренер "Ювентуса"

Наша команда растет. Сейчас я бы не согласился на ничью. Сказал парням, что нужно забивать

Ориентировочные составы по версии УЕФА



"Атлетико": Облак; Ариас, Хименес, Годин, Филипе Луис; Сауль, Коке, Родри, Лемар; Мората, Гризманн

Не сыграет: Эрнандес (колено)

"Ювентус": Щенсны; Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Бентанкур, Пьянич, Матюйди; Дибала, Манджукич, Роналду

Не сыграют: Хедира (аритмия), Дуглас Коста (бедро)

Под вопросом: Ругани (бедро)

Накануне "Барса" не смогла дожать "Лион" на его поле – 0:0. Такой же счет был зафиксирован и в матче "Ливерпуль" – "Бавария".

Напомним, две недели назад Роналду отметил день рождения. Ему исполнилось 34.

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