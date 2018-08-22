Онлайн матча Лиги чемпионов "Аякс" – "Динамо"

В среду, 22 августа, в голландской столице пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. На "Йохан Кройфф Арене" бороться за выход в групповой турнира будут амстердамский "Аякс" и киевское "Динамо". Начало матча в 22:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Динамо" с фото со стадиона и видеоповторами голов.

История. За всю богатую еврокубковую историю двух команд они встречались между

собой лишь однажды – в раунде плей-офф ЛЧ-2010/11. Итоговую победу со счетом – 3:2

отпраздновал "Аякс": 1:1 – в Киеве, 2:1 – в Амстердаме.

Букмекеры. И в нынешнем противостоянии фаворит поединка голландский клуб.

Котировки букмекеров на сегодняшний матч: победа "Аякса" – 1.57, ничья – 4.00,

победа – "Динамо" – 6.00. Котировки на проход: "Аякс" – 1.44, "Динамо" – 2.60.

Путь в раунд плей-офф. Команда Эрика тен Хага выбила "Штурм" (2:0, 3:1) во втором

отборочном раунде и "Стандард" (2:2, 3:0) – в третьем.

На предыдущей стадии Лиги чемпионов "Динамо" взяло верх над пражской "Славией"

(1:1 в гостях, 2:0 дома).

ОНЛАЙН "АЯКС" – "ДИНАМО" – 22:00

Тренировка "Динамо":















Тренер "Аякса" Эрик тен Хаг:

"Динамо" сильнее, чем наши предыдущие соперники. Это динамичная команда с сильным характером".

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич:

"У каждой команды своя философия. "Аякс" все мы знаем как атакующую команду, делающую ставку на комбинационный футбол. С нашей стороны – больше силовой футбол, с быстрым переходом из обороны в атаку, с прессингом".

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук:

"Каждый гол будет иметь особенное значение".

Ранее мы писали, что бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо". В частности, он назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян.

Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном.