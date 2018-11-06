Онлайн матча Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона"

Текстовая трансляция поединка лидеров группы В в Милане с повторами голов

Во вторник, 6 ноября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В: итальянский "Интер" встретится с испанской "Барселоной". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция с видеоповторами голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ИНТЕР" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0

Две недели назад каталонцы дома обыграли итальянцев со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Альбы. А сегодня в состав "Барселоны" может вернуться Лионель Месси, приступивший к тренировкам после перелома руки.

Победа сегодня гарантирует "Барселоне" выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Интер" даже в случае поражения останется на втором месте в группе, где кроме них еще выступают ПСВ и "Тоттенхэм".

Официальный сайт УЕФА прогнозирует, что команды выйдут на поле в таких составах:

"Интер": Ханданович; Врсалько, Шкриниар, де Врей, Асамоа; Брозович, Весино; Политано, Наингголан, Перишич; Икарди

"Барселона": тер Стеген; Роберто, Пике, Лангле, Альба; Видаль, Ракитич, Бускетс, Артур; Месси/Коутиньо, Суарес

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча, несмотря на статус гостей: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "Интера" – 3.70.