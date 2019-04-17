Онлайн матча Лиги чемпионов "Порту" – "Ливерпуль": это почти как Ломаченко против Кроллы

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами голов ответной игры 1/4 финала ЛЧ

Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

В среду, 17 апреля, определятся последние полуфиналисты Лиги чемпионов. "Порту" на своем поле сыграет с "Ливерпулем", которому неделей ранее уступил на выезде со счетом 0:2. Начало встречи на "Эштадиу ду Драгау" – в 22:00 по киевскому времени. В 1/2 финала победителя этой пары уже поджидают "Барселона" с Лионелем Месси, накануне разгромившие "Манчестер Юнайтед".

"ПОРТУ" – "ЛИВЕРПУЛЬ" – 0:0

Среда, 17 апреля. "Эштадиу ду Драгау". Начало – в 22:00. Первый матч – 0:2

Неделю назад "Ливерпуль" дома обыграл "Порту" со счетом 2:0, играя большую часть матча в эконом-режиме. У мерсисайдцев еще в начале встречи отличились Кейта и Фирмино. Причем бразилец Фирмино, добавивший к голу ассист, был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, обойдя по итогам голосования Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Френки де Йонга ("Аякс") и Жерара Пике ("Барселона").

Полет "Ливерпуля" в логово "драконов"

Что говорят букмекеры об ответном матче "Порту" – "Ливерпуль"

Букмекеры прочат "Ливерпулю" победу и в ответном матче, на поле соперника. На выигрыш английской команды установлен коэффициент 2.05, на ничью – 3.4, на победу "Порту" – 3.80. Что касается выхода в полуфинал, то тут котировки следующие: 11.00 на проход "Порту", 1.02 – "Ливерпуля". То есть португальским "драконам" оставляют всего 8 процентов на успех по сумме двух встреч. Но все же, это немного больше, чем, скажем, давали на победу последней "жертве" Василия Ломаченко – британцу Энтони Кролле. Так что на "Эштадиу ду Драгау" в среду вечером интрига обещается чуть более закрученная, нежели пятью днями ранее в ринге Лос-Анджелеса. Кстати, в минувшую субботу "Порту" разгромил в чемпионате Португалии "Портимоненсе" – 3:0. Такой счет в среду сделал бы футболистов Сержиу Консейсау, наверное, самыми счастливыми людьми не земле.

Форвард "Ливерпуля" Салах – наиболее вероятный автор гола в ответном матче с "Порту". Котировки на его забитый мяч равны 2.30

Салах – в сезоне 2018/19. Графика – УЕФА

"Порту" – "Ливерпуль". Ориентировочные составы (версия УЕФА)

"Порту" (4-3-3): Касильяс – Милитао, Пепе, Фелипе, Теллес - Данилу, Эррера, Отавио - Брахими, Соарес, Марега

Под вопросом: Корона (голеностоп)

"Висят" на карточках: Данилу, Фелипе, Эдер Милитао, Отавио

"Ливерпуль" (4-3-3): Аллисон - Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Кейта, Милнер - Салах, Фирмино, Мане

Не сыграют: Брюстер (колено), Окслейд-Чемберлен (колено), Ловрен (болезнь)

Под вопросом: Гомес (нога)

Что говорят тренеры перед матчем "Порту" – "Ливерпуль"

"Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк. Мне нравится, как играет "Ливерпуль". Моментами это лучшая команда мира. Знаете, "Ливерпуль" не сложно анализировать, ему сложно противостоять", – заявил главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, отвечая на вопрос, что бы он предпочел – победу в Лиге чемпионов или Премьер-лиге, заявил: "В среду вечером мы будем думать только о Лиге чемпионов, а в воскресенье – уже о премьер-лиге. Пожалуйста, все сложные вопросы оставьте Джеймсу Милнеру, который пообщается с вами после меня".

Напомним, ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов, состоявшиеся во вторник, принесли сенсацию. Невероятный "Аякс", ранее выбивший из розыгрыша действующего победителя турнира "Реал",теперь оставил за бортом соревнований "Ювентус" и его звезву Криштиану Роналду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн матча Лиги чемпионов "Порту" – "Ливерпуль": это почти как Ломаченко против Кроллы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.