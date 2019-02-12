Онлайн матча Лиги чемпионов "Рома" – "Порту"

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Онлайн матча Лиги чемпионов "Рома" – "Порту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/31b/9e3/5c631b9e39af8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/31b/9e3/5c631b9e39af8.jpg 2019-02-12T22:58:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня стартуют матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Риме "Рома" принимает "Порту". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

В 2019 году римляне успели проиграть "Фиорентине" в Кубке Италии – 1:7, после чего имели неприятный разговор с фанатами. Потом были ничья с "Миланом" (1:1) и победа над "Кьево" (3:0). "Волки" как минимум хотят повторить свое достижение прошлого сезона, когда они дошли до полуфинала. В последних девяти матчах ЛЧ на "Стадио Олимпико" проиграли лишь раз (7 побед и 1 ничья), а голы пропускали только в двух матчах. Не помогут команде из-за травм Дженгиз Ундер и Диего Перотти. Также под вопросом участие Маноласа, Шика и Ольсена.

"Порту" в групповом раунде набрал больше всех очков (16) и лидирует в чемпионате Португалии, хотя в двух последних турах потерял очки (0:0 с "Виторией" и 1:1 с "Морейренше"). После ничьей с "Виторией" у тренера "драконов" Сержиу Консейсау в общении с журналистами не выдержали нервы: "Почему не забили? Это странный вопрос. Я сделал три замены, все они были для усиления атаки. Вы хотите, чтобы я сам вышел на поле? Спрашивайте у игроков, почему они не реализовали моменты". Из-за травмы с "Ромой" не сыграет лучший бомбардир команды в ЛЧ Марега (5 голов). Дисквалификация выключила из состава Хесуса Корону. "Драконы" последний раз играли в четвертьфинале турнира четыре года назад.

"РОМА" – "ПОРТУ" – 2:1

70' 1:0 Дзаньоло

76' 2:0 Дзаньоло

79' 2:1 Лопес

Обзор второго тайма

МАТЧ ЗАВЕРШЕН!

90+4 мин Касильяс выручат португальцев после мощного удара Коларова в ближний угол

90+3 мин "Порту" идет штурм ворот, пытаясь отыграться

90 мин Пять минут компенсировано

90 мин Замена у "Ромы": вместо Эль-Шаарави вышел Клюйверт

88 мин Желтая карточка! Эль-Шаарави предупрежден за грубый фол

87 мин Замена у "Ромы": вместо Дзаньоло вышел Сантон

84 мин Замена у "Порту": вместо Отавио вышел Эрнани

83 мин Мощный дальний удар Эрреры, мяч в сантиметрах разминулся со штангой

83 мин Замена у "Ромы": вместо Пеллегрини вышел Н'Зонзи

79 мин ГОООЛ! После дальнего заброса в штрафную, Лопес поборолся за мяч, который отскочил на Соареса, у того не получается удар, но мяч прилетает прямо к Лопесу и тот попадает в угол ворот





76 мин ГОООЛ! Быстрая контратака "Ромы", Джеко из-за штрафной бьет в угол и попадает в штангу, мяч отскакивает на набегающего Дзаньоло, который поражает пустые ворота

76 мин Замена Замена у "Порту": вместо Фернандо вышел Перейра

75 мин Касильяс выручает после опасного удара Дзаньоло

74 мин Желтая карточка! Эррера предупрежден за грубую игру

70 минГОООЛ! Джеко принял мяч в штрафной, отдал на Дзаньоло, который точно пробил низом в дальний угол

68 мин Замена у "Порту": вместо травмированного Браими вышел Лопес

66 мин Шикарный сэйв Касильяса после мощного удара Пеллегрини низом

62 мин Пеллегрини пробил издалека по центру и Касильяс забрал мяч

57 мин А вот сейчас очень опасно было у ворот хозяев. После подачи углового Данило пробивал головой в дальний угол и мяч совсем немножко разминулся с воротами

55 мин На сей раз пробивал Эль-Шаарави, но не попал в створ ворот

50 мин Касильяс выручает после опасного удара Кристанте

Второй тайм!

Обзор первого тайма

Статистика первого тайма

Конец первого тайма!

45 мин Одну минуту компенсировал рефери

43 мин Снова спокойно в нашем матче

37 мин Штанга! Джеко ложным замахом уложил защитника и с угла вратарской зарядил в ближнюю стойку

35 мин После навеса с углового Джеко головой пробил выше ворот

30 мин Фернандо в штрафной принял мяч и с разворота пробил низом, Миранте в падении зафиксировал мяч

27 мин Пеллегрини из-за штрафной пробил не сильно низом и Касильяс без труда забрал мяч

24 мин Без ударов пока в нашем матче. слишком медленно играют команды

19 мин Заброс на Флоренци вышел слишком сильным и мяч ушел за пределы поля

15 мин Попытка "Порту" атаковать правым флангом закончилась потерей мяча

11 мин Опасно у ворот "Порту", а все из-за защитника Фелипе, который выбил мяч чуть ли не из рук Касильяса, прерывая прострел, и едва не попал в свои ворота

7 мин Коларов простреливал низом на Джеко, но Касильяс в падении забрал мяч

4 мин После ошибки защитников Эль-Шаарави ворварлся в штрафную португальцев с левого края и отдавал партнерам в центре, но мяч прилетел к защитнику, который разрядил обстановку

3 мин Пока спокойно на поле, мяч римляне держат, но развить атаку не могут

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Система VAR на стадионе в Риме

Минута молчания в память об Эмилиано Сала

Звучит гимн Лиги чемпионов на "Стадио Олимпико"

Выходят футболисты на поле

Фаны на трибунах

TWITTER— AS Roma (@OfficialASRoma) February 12, 2019

Фото из раздевалки "Порту"

Фото из раздевалки "Ромы"

Стартовые составы команд

"Рома": Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави.

"Порту": Касильяс, Милитао, Фелипе, Пепе, Алекс Теллес, Данилу, Эррера, Отавио, Фернандо Андраде, Соарес, Браими.

Букмекеры о матче "Рома" – "Порту". Фаворит сегодняшнего противостояния итальянский клуб. Котировки на победу "Ромы" – 2.10, на ничью – 3.40, на победу "Порту" – 3.75. А вот котировки на проход в следующий раунд ЛЧ равные – по 1.87.

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо:

"Предстоящий матч предоставляет нам отличный шанс показать хороший футбол и вернуть себе уверенность. В турнире остались всего две итальянские команды, и мы гордимся тем, что мы – одна из них. Нам нужно ставить перед собой высокие цели".

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау:

"Наша битва будет идти 180 минут. Нужно сражаться, не теряя рассудка. Очень важно, чтобы вся команда оставалась сильной и стабильной. Мы нацелены на выход в четвертьфинал".

"Порту" провел четыре матча против "Ромы" на европейской арене и пока не проиграл ни разу – две победы и две ничьи.

В нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

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