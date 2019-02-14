Онлайн матча Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо"

Текстовая трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе "Караискакис"

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Онлайн матча Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/549/6be/5c65496be79be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/549/6be/5c65496be79be.jpg 2019-02-14T12:58:24+02:00 Футбол Текстовая трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе "Караискакис"

В четверг, 14 февраля, в Пирее на стадионе "Караискакис" состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы: греческий "Олимпиакос" примет на своем поле киевское "Динамо". Матч начнется в 20:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН "ОЛИМПИАКОС" – "ДИНАМО" – 0:0

Команды только во второй раз в истории сыграют между собой. Впервые "Динамо" и "Олимпиакос" встретились в 1/16 финала Кубка европейских чемпионов сезона 1975/1976 годов. Тогда в Греции команды сыграли вничью, а в Киеве сильнее оказались динамовцы – 1:0.

"Динамо" последний официальный матч провело еще в декабре прошлого года, а последний месяц готовилось к возобновлению сезона в Испании, где было сыграно восемь товарищеских матчей (три победы, три ничьих и два поражения).

А вот в Греции сезон находится в самом разгаре. С начала 2019 года "Олимпиакос" успел провести уже девять матчей – шесть в Суперлиге и три – в Кубке Греции. Только дважды команда сыграла вничью, а в последнем поединке перед встречей с динамовцами потерпели поражение от ПАОКа. Ранее мы опубликовали пресс-конференцию главного тренера "Олимпиакоса": "Постараемся добыть результат, который поможет с уверенностью ехать в Киев".

Букмекеры считают "Олимпиакос" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команду Педру Мартинша – 1.91, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.25. А вот фаворитом на выход в следующий раунд уже являются киевляне. Правда, преимущество у них минимальное – 1.80 против 1.95.

Три вопросные позиции и как их решали в межсезонье:

Центральный нападающий

В поиске забивного того единственного центрфорварда киевляне пребывали с лета. На первых порах думали обойтись внутренними резервами, используя Беседина и молодых Русина и Супрягу. Но травматичность одного и неопытность других вынудили использовать на позиции наконечника вингера Вербича. Долго так продолжаться не могло, и зимой был подписан Фран Соль. В Голландии за полсезона он наколотил 17 голов в 20 матчах. В "Динамо" у испанца 6 спаррингов без голов. Но есть нюанс. Таким же у него был и прошлый январь/февраль, когда он играл за "Виллем II": первые 6 матчей года без голов. Важно, что с 7-го начал забивать.

Центральный защитник

Да, пара Бурда – Кадар кажется оптимальной для нынешнего "Динамо". Но, копнув глубже, окажется, что за ними только Шабанов и необстрелянные дублеры. Артем в тех матчах, что выходил на поле, уверенности не излучал. На сборах стали "обстреливать" 20-летнего Алибекова. Он и сам стрельнуть может – "Спарте" забил с 30 метров. Кстати, накануне матча Александр Хацкевич рассказал о травмированных: "Буэно с "Олимпиакосом" не сыграет, по Кадару решение примем после тренировки"

Под нападающим

На этой позиции Хацкевич пробовал сразу четверых. Есть опытный Гармаш, талантливый Шапаренко, неоднозначный Андриевский и поломавшийся Дуэлунд. Могут также сыграть Буяльский, Шепелев, Буэно... На сборах ставку сделали на Шапаренко.

На этой позиции Хацкевич пробовал сразу четверых. Есть опытный Гармаш, талантливый Шапаренко, неоднозначный Андриевский и поломавшийся Дуэлунд. Могут также сыграть Буяльский, Шепелев, Буэно... На сборах ставку сделали на Шапаренко.

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