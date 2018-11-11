Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Сегодня в 11-м туре чемпионата Англии состоится суперматч – манчестерское дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые до этого провели 176 официальных матчей в различных турнирах с перевесом "Юнайтед" (73 победы против 51). К началу встречи команда Жозе Моуриньо в турнирной таблице Премьер-лиги опустилась с седьмой строчки на восьмую – постарался "Уотфорд", который сыграл вничью в гостях с "Саутгемптоном".

Начало матча на "Этихаде" – в 18:30 по киевскому времени. В лазарете у "МанСити" оказались вратарь Браво и атакующий полузащитник Де Брюйне, у "МЮ" – защитники Далот и Валенсия, а также таранный форвард Лукаку.

Но и без них оба клуба опасны, что они и показали на этой неделе в Лиге чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно обыграли "Шахтер", а "Манчестер Юнайтед", проигрывая в Турине, забил первый гол "Ювентусу" в этой ЛЧ, а затем еще и нанес хозяевам первое поражение в сезоне в целом.

Букмекеры считают явным фаворитом матча "Манчестер Сити": коэффициент на его победу – 1,38. Победа "Манчестер Юнайтед" оценивается коэффициентом 8, ничья – 4,8.

"Манчестер Сити" выиграл шесть последних матчей сезона, а последний раз проигрывал еще 19 сентября – на своем поле "Лиону" в Лиге чемпионов. У "Манчестер Юнайтед" статистика намного скромнее: серия из трех побед и последнее поражение 23 октября в Манчестере от "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

Одно из главных дерби английского футбола посетит украинский боксер Александр Усик, уложивший этой ночью британского боксера Тони Беллью нокаутом. Об этом сообщил полузащитник "МанСити" Александр Зинченко. "Да, он придет, конечно", – заявил Зинченко.