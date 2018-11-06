Онлайн матча "Наполи" – "ПСЖ" в Лиге чемпионов: гол в раздевалку – 0:1

Текстовая трансляция матча из Неаполя с повторами голов после феерии этих же команд в Париже

Сегодня в Неаполе состоится суперматч в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов между "Наполи" и "ПСЖ", которые 24 октября в Париже устроили настоящую феерию с эффектной точкой в компенсированное время. Турнирную ситуацию в группе C мог осложнить тот факт, что "Ливерпуль" вырвался в лидеры, а сегодня с очень большой долей вероятности должен был увеличить свой отрыв от кого-то из пары "Наполи" – "ПСЖ", а в случае ничьей в Неаполе – сразу от обеих команд. Но "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Црвене Звезде" – 0:2. И все круто изменилось. Хотя в любом случае, и "Наполи", и "ПСЖ" нельзя проигрывать. Но и ничья – не панацея.

ОНЛАЙН МАТЧА "НАПОЛИ" – "ПСЖ" – 0:1

Перерыв. Вот это концовочка термоядерного тайма! Все прошло на одном дыхании, даже особых пауз не возникало. То ли еще будет?

45+2 мин. ГОООООООООООООЛЛЛЛ! Бернат ворвался в штрафную "Наполи", получил пас от Мбаппе и с нескольких метров расстрелял ворота Оспины. Началась уже вторая минута после основного времени, но арбитр дал доиграть.

Компенсирована одна минута.

45 мин. Ух, Инсинье получил возможность принять мяч и вторым касанием пробить. Но не попал в угол.

44 мин. "Наполи" концовку решил проконтролировать.

41 мин. Хорошая атака "ПСЖ", которая началась с выхода из-под прессинга от своих ворот. Неймар разогнал, Бернат простреливал слева, но в руки Оспине.

39 мин. Удар Инсинье приняла на себя стенка. Точнее, Тьяго Силва – на свою голову.

38 мин. Очень интересный штрафной для "Наполи" заработал Руис, которого срубил Верратти.

37 мин. Первый удар в створ ворот в матче – Ди Мария из-за штрафной, но в руки Оспине.

35 мин. Менье очень опасно простреливал на Мбаппе со своего правого края, но Кулибали перехватил и выбил на угловой.

33 мин. Неймар выдал еще одно соло в штрафной и, что характерно, вновь не стал падать. Сменились настройки.

32 мин. Еще одна желтая – "ПСЖ". Керер заработал.

32 мин. Руис из-за штрафной бил по воротам Буффона, но явно неудачно.

31 мин. Опять мяч под контролем "Наполи".

29 мин. Мбаппе, который минутой ранее не сумел проскочить мимо Кулибали, сфолил на Максимовиче – первая желтая карточка в матче.

27 мин. Рекордсмен Гамшик вновь проиграл единоборство Неймару и сфолил. Опасный штрафной от Ди Марии ударом не завершился. Хотя мяч немного пометался перед воротами Оспины.

24 мин. А вот это сильная домашняя заготовка от "Наполи". Было хитро и красиво при розыгрыше углового – с явным пассивным офсайдом и Мертенсом, который влетал из глубины, но бельгиец не попал в створ после передачи Инсинье.

23 мин. Мбаппе на ударной позиции после недочета Альбиоля, но мяч разминулся с воротами. А выглядело очень опасно.

22 мин. Очень сильная передача Кальехона – мяч, показалось, летит в дальний угол.

21 мин. То ли "ПСЖ" слегка устал давить, то ли "Наполи" понял, что может плохо кончиться такое одностороннее движение. Неаполитанцы пошли вперед.

19 мин. Неймар на фланге раскачал Гамшика и очень опасно навешивал, но никто не откликнулся.

18 мин. Ох, Неймар! На скорости проскочил нескольких игроков, но Кулибали в последний момент уже в штрафной сумел оттеснить его корпусом – в нескольких метрах от Оспины.

Ударов в матче пока немного. Счет 1:2. У "Наполи" – мимо, у "ПСЖ" оба – заблокированы. Вратари без работы, если не считать навесов.

16 мин. Ай, Менье запорол отличный момент. Неймар отдал ему пас под удар, но бельгиец растерялся и вернул мяч бразильцу, который был в очень явном офсайде.

15 мин. А теперь "Наполи" взорвался по левому краю, но активность Марио Руя захлебнулась при входе в штрафную.

А для Гамшика этот матч – рекордный, 512-й за "Наполи".

12 мин. Атака "ПСЖ" по правому краю, Менье подавал – с рикошетом, Оспина успел снять мяч с головы Неймара. Опять опасно у ворот "Наполи".

11 мин. Качели на поле.

9 мин. На правах хозяина поля мяч контролирует "Наполи". "ПСЖ" обороняется уверенно.

7 мин. "Наполи" перехватил инициативу и начал осаду штрафной Буффона. Но пока без вариантов.

В Неаполе помнят свою легенду.

5 мин. Очень могучую атаку провел "ПСЖ". Неймар, Мбаппе накрутили защитников, завершающий удар из-за штрафной наносил Верратти, но его заблокировали – угловой.

3 мин. Мяч пока у "ПСЖ", который букмекерами оценивался фаворитом матча, а после ничьей дома обязан выигрывать, чтобы не оказаться третьим в группе.

1 мин. Поехали! Для главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти это – 200-й матч в еврокубках в качестве главного тренера.

Стали известными стартовые составы двух команд.

"Наполи": Оспина – Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй – Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис – Мертенс, Инсинье.

"ПСЖ": Буффон – Маркиньос, Тьяго Силва, Маркиньос – Менье, Дракслер, Верратти, Бернат – Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Соперники подошли к матчу с хорошим настроением. "Наполи" в чемпионате Италии разгромил "Эмполи" с хет-триком Дриса Мертенса и входит в тройку лидеров Серии A.

А "ПСЖ" и вовсе установил просто феноменальный рекорд для топ-5 европейских чемпионатов – выиграл 12 матчей в стартовых 12-ти турах. Рекордную победу парижане добыли, что показательно, над второй командой в турнирной таблице – "Лиллем". Конкурентов у подопечных Томаса Тухеля во Франции нет, поэтому сейчас основное внимание – к Лиге чемпионов. Не пройти в 1/8 финала "ПСЖ" просто не имеет права.