Онлайн матча Португалия – Голландия в Лиге наций

Трансляция финального матча Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Фото: Getty Images

В воскресенье, 9 июня, на стадионе "Драгау" в Порту состоится финал первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций. В матче за 71-сантиметровый трофей из стерлингового серебра сойдутся сборные Португалии и Голландии. Начало поединка – в 21:45. Португалия - Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций 9 июня. Интересно, что Португалия проиграла Голландии в последней – товарищеской – встрече этих команд в марте прошлого года в Женеве со счетом 0:3. Однако в родном финале Кубка наций действующие чемпионы Европы португальцы считаются небольшими фаворитами, несмотря на травму плеча у их ключевого защитника Пепе.

ПОРТУГАЛИЯ – ГОЛЛАНДИЯ – 0:0

Путь к финалу Лиги наций. В полуфинале турнира Португалия благодаря хет-трику Роналду обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Интересно, что это были дебютные голы знаменитого форварда "Ювентуса" в Лиге наций, ведь на групповом этапе Криштиану в национальную команду не привлекался. До 88-й минуты счет в этом матче был равным – 1:1, но затем за дело взялся пятикратный обладатель "Золотого мяча" и в течение двух минут решил исход поединка. В свою очередь, с тем же счетом, 3:1, Голландия одержала волевую победу над Англией, но сделала это в дополнительное время. Отметим, что Португалия играла свой матч в среду, а Голландия – в четверг. Португалии понадобилось 90 минут, Голландии – 120. Поэтому преимущество в свежести в финальном матче Лиги наций должно быть у хозяев-португальцев.

Обзор матча Португалия – Швейцария (3:1)

Обзор матча Голландия – Англия (3:1)

Что на кону. В матче Португалия – Голландия, помимо титула первого в истории победителя Лиги наций, будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Букмекеры о матче Португалия – Голландия. Букмекеры считают Португалию фаворитом финала Лиги наций. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.40, на Голландию – 2.90, на ничью – 3.25. Что касается победителя с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки на завоевание трофея португальцами равны 1.70, а голландцами – 2.02.

Судья. Финал Лиги наций Португалия – Голландия будет обслуживать испанский судья с украинской фамилией Альберто Ундиано Мальенко. Этот поединок будет последним в карьере 45-летнего рефери, который за последний месяц уже отработал на двух финалах. На родине он судил финал Кубка Испании "Валенсия" - "Барселона" (2:1). А после этого по приглашению федерации футбола Армении работал на решающем матче Кубка этоф страны между "Алашкертом" и "Лори" (1:0).

Заявления перед финалом Лиги наций Португалия – Голландия

"Я вырос в Португалии, поэтому защищать цвета своей страны – это нечто особенное. И, конечно, шанс побороться за трофеи делает матчи за сборную еще более особенными. Так было на Евро-2004 и Евро-2016, так будет и сейчас. Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома. Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове", – заявил лидер португальцев Криштиану Роналду.

"Мне показалось, что в полуфинале Швейцария была лучше португальцев, но Роналду снова доказал, что он невероятный игрок. Нам нужно держать мяч в матче против Португалии. Если мяч будет у нас, то Криштиану ничего не сможет нам сделать", – уверен главный тренер сборной Голландии Рональд Куман.

Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. В поединках турнира применяется компьютерная система определения взятия ворот. Кроме того, в матчах Лиги наций используется VAR.

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