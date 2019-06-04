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Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

4 июня, 12:07

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Фото: AFP

В среду, 5 июня, в Порту на стадионе "Драгао" состоится стартовый матч финального турнира Лиги наций: хозяйка турнира сборная Португалии встретится с командой Швейцарии. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель сыграет в финале турнира, а проигравший сразится в матче за третье место с неудачником второго полуфинала. Мы проведем онлайн Португалия – Швейцария с видео голов и описанием всех опасных моментов.

Где смотреть онлайн Португалия – Швейцария в Лиге наций

ПОРТУГАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ – 0:0

Португалия и Швейцария провели между собой 22 матча – 7 встреч завершилось в пользу португальцев, 10 – швейцарцев, еще 5 поединков завершились ничьей. В последний раз команды пересекались в отборе на ЧМ-2018 и тогда обменялись победами с одинаковым счетом 2:0.

Но сегодня фаворитом у букмекеров выступает португальская команда: коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша – 1.65, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 5.50. Эксперты не верят, что в матче будет дополнительное время (1.26), но в случае серии пенальти шансов выиграть больше у фаворита (11.00 против 17.00).

Как команды играли на групповом этапе Лиги наций:

Чемпионы Европы на групповом этапе одержали две победы над Польшей и Италией, а затем расписали с ними две мировые. Этого хватило чтобы занять первое место в группе.

Швейцария финишировала первой в группе В, одержав три победы (над Бельгией и дважды над Исландией) при одном поражении (от Бельгии). При этом швейцарцы продемонстрировали лучшую результативность среди всех участников элитного дивизиона, забив 14 голов.

Кстати, Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

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Сегодня|Спорт

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