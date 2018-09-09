Онлайн матча Украина – Словакия в Лиге Наций

В воскресенье, 9 сентября, во Львове на "Арене Львов" состоится матч второго тура нового турнира УЕФА Лиги Наций: сборная Украины примет команду Словакии. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Мы проведет тактовую онлайн трансляцию с яркими фото и видео повторами голов, а также описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН УКРАИНА – СЛОВАКИЯ – 0:0

На предматчевой пресс-конференции один из лидеров украинской сборной Андрей Ярмоленко заявил, что победа над Словакией существенно повысит шансы на итоговую победу в группе.

По сравнению с матчем против Чехии в заявке команды произошла одна замена – травмированного Евгения Хачериди заменил Василий Кравец. Он может стать 17-м дебютантом сборной под руководством Шевченко.

Команды ранее уже шесть раз пересекались между собой, но только две встречи прошли в рамках официального турнира. В отборе на Евро-2016 словаки в Киеве обыграли украинцев, а дома удержали нулевую ничью, что позволило им занять второе место в группе и выйти на финальную часть чемпионата Европы.

А последняя встреча команд состоялась не так и давно – в ноябре прошлого года также во Львове в товарищеском матче Украина одержала волевую победу со счетом 2:1.

Украина дебютировала в Лиге Наций выездной победой над Чехией – 2:1. Наши футболисты пропустили уже на третьей минуте, но нашли в себе силы не только отыграться, но и вырвать победу.

Словаки в этот день провели спарринг против сборной Дании, которая из-за конфликта между федерацией и футболистами вынуждена была экстренно вызвать на сбор аматоров. В таких условиях словаки одержали уверенную победу – 3:0.

Но наставник нашей команды Андрей Шевченко считает, что даже такой спарринг лучше помогает готовиться к играм, нежели официальный матч. В этом Словакия имеет преимущество перед Украиной.

Букмекеры считают Украину фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.91, на ничью – 3.25, на победу Словакии – 4.60.

Согласно решению УЕФА, матч Украина – СЛовакия пройдет при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.