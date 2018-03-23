Онлайн первого матча сборной в 2018 году: Украина – Саудовская Аравия Сегодня, 08:24 Просмотров: ...

Текстовый онлайн товарищеского матча в Испании с фотографиями со стадиона в Марбелье и видеоповторами голов

Онлайн матча Украина - Саудовская Аравия. Фото ffu.org.ua

В пятницу, 23 марта, национальная сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок в 2018 году. На Муниципальном стадионе в испанской Марбелье соперником нашей команды станет сборная Саудовской Аравии. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени. В рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 35-е место в мире, команда Саудовской Аравии идет на данный момент на 69-й позиции. В последних трех поединках в конце прошлого года сборная Украины одержала две победы (над Косово на выезде 2:0 и над Словакией дома 2:1) и проиграла Хорватии 0:2 в решающем матче отбора на ЧМ-2018. В свою очередь, Саудовская Аравия в конце 2018 – начале 2018 года сыграла три товарищеских матча: проиграла Оману (0:2) и Ираку (1:4), а также обыграла Молдову (3:0). Аналитики букмекерских контор считают команду Андрея Шевченко фаворитом матча. Так, коэффициент на победу сборной Украины составляет 1.70, тогда как на победу Саудовской Аравии – 5.40, а на ничью – 3.70. Также букмекеры считают, что в матче не будет абито много голов: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.68, на "больше 2,5 голов" – 2.18. Следите за главными событиями матча Украина – Саудовская Аравия в нашем онлайне, смотрите фото игры со стадиона в Марбелье и видео-повторы голов, а также комментируйте поединок вместе с нами!

УКРАИНА

0 0 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Марбелья, Испания 23.03.2018 | Cпарринг

Список игроков, вызванных на матчи против Саудовской Аравии и Японии: Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Заря" Луганск), Денис Бойко ("Динамо" Киев). Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – "Шахтер" Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия). Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер" Донецк), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия). Нападающие: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия). Одному из лидеров сборной Украины Евгению Коноплянке почти не находится места на поле в набравшем ход "Шальке". Почему так? Как заявил Евгений, прибыв в лагерь сборной, этот вопрос он сам задает клубному тренеру, а тот ему в ответ: "Да все о’кей". Эти признания вингера болельщики восприняли с иронией. "Неужели опять виноват тренер?", "Что, скоро и в адрес Тедеско услышим, что он трус?" Получающий игровую практику в "Манчестер Сити" Александр Зинченко перед приездом в сборную успел навестить родных в засыпанном снегом Радомышле, позабавив соцсети своими рваными джинсами. "Не холодно?" – подкалывают легионера. На какой позиции выставит его Шева – родной (атакующего хава) или манчестерской (левого бека) – коуч "сине-желтых" еще не решил: "Посмотрим по тренировочному процессу" Пресс-конференция Андрея Шевченко накануне матча с Саудовской Аравией: "Хотелось бы, чтобы конкуренция в сборной Украины была выше". Подробнее... Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира - командой Италии. Спарринг состоится 10 октября в Италии. Футболисты, вызванные в сборную Саудовской Аравии: Вратари: Абдулла (Аль-Насср), Аль-Мосаилем, Аль-Оваис (оба — Аль-Ахли) Аль-Ками (Аль-Иттихад)Защитники: Усама Хавсауи, Аль-Шахрани, Джахфали (все — Аль-Хиляль), Аль-Харби, Мотаз Хавсави, Аль-Мовалад (все — Аль-Ахли), Муат (Аль-Шабаб), Омар Хавсави (Аль-Насср)Полузащитники: Аль-Джассим, Аль-Моашер, Аль-Могахви, Асир (все — Аль-Ахли), Аль-Шехри (Леганес, Испания), Аль-Мувалад (Леванте, Испания), Аль-Хаибри, Отаиф, Канно, Аль-Фики (все — Аль-Хиляль), Аль-Давсари (Вильярреал, Испания), Галеб (Аль-Насср), Аль-Квикби (Аль-Эттифак), Аль-Хаибари (Аль-Шабаб)Нападающие: Аль-Сахлави (Аль-Насср), Ассири (Аль-Ахли). В сборной Саудовской Аравии практически все игроки выступают в местном чемпионате. Лишь трое играют в составе испанских "Леганеса", "Вильярреала" и "Леванте" На ЧМ-2018 в России вместе с хозяевами сборной Саудовской Аравии выпало сыграть в матче-открытии. Предстоящий "мир" станет пятым в истории "зеленых ястребов". Предыдущий раз аравийцы участвовали в мундиале-2006, где как раз и состоялось их единственное пока свидание с Украиной. В группе "сине-желтые" уверенно победили (4:0). Представление команды Саудовская Аравия