Онлайн пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко
Главный тренер украинской сборной расскажет о старте отбора на Евро-2020
18 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию, посвященную старту отборочного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Из Лиссабона в Люксембург без заезда в Киев: стал известен график сборной Украины. Национальная команда встретится с болельщиками и сыграет два поединка отбора на Евро-2020.
Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.
Также сообщалось об альтернативной сборной украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией.
Свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии. Мы уже писали, что Португалия примет Украину в отборе на Евро-2020 на самом вместительном стадионе страны.
Ранее было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии. Поединок квалификационной группы B 14 октября 2019 между сине-желтыми и действующими чемпионами Европы будет принимать НСК "Олимпийский" в столице Украины.
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