Что сказал Шевченко перед ключевыми поединками – онлайн трансляция

Андрей Шевченко на пресс-конференции / Фото: ФФУ

Перед матчем отбора на чемпионат Европы 2020 года со сборной Литвы наша команда проведет открытую тренировку. Перед матчем главный тренер Команды Андрей Шевченко пообщается с представителями СМИ на НСК "Олимпийский". Начало пресс-конференции в 17:00.

В Вильнюс команда отправится за два дня до матча – 5 сентября. Игра Литва – Украина пройдет 7 сентября в 19:00. После отборочного поединка команда Шевченко отправится в Днепр, где 10 сентября проведет товарищескую игру с Нигерией.

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Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией еще 16 августа. В составе команды 24 футболиста. Тем не менее наставник сборной может не досчитаться основного нападающего Романа Яремчука из "Гента". Украинец получил повреждение ахиллова сухожилия и уже пропустил матч Лиги Европы против "Риеки" (1:1).

Смотрите, как Яремчук забивает за сборную Украины

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Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 возглавляет свою группу, имея 10 очков в активе. У Люксембурга и Сербии по 4 балла, у Португалии – 2, а у Литвы – 1. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы, а третья попытает счастья в стыковых матчах. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.

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