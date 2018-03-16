Онлайн результаты матчей 29 тура чемпионата Испании

Сегодня, 21:22

Расписание, результаты и турнирная таблица в Примере

Фото AFP
Фото AFP

На выходных состоится 29 тур чемпионата Испании по футболу. Лидирующая "Барселона" примет на своем поле "Атлетик". Напомним, что на неделе форвард "Барселоны" Лионель Месси забил свой сотый гол в матчах Лиги чемпионов.

"Реал" на своем поле сыграет с "Жироной", которой уступил в первом круге Примеры.

29 ТУР ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ

Пятница, 16 марта

22:00 "Леванте" – "Эйбар" – Футбол 2

Суббота, 17 марта

14:00 "Депортиво" – "Лас-Пальмас" – Футбол 2

17:15 "Валенсия" – "Алавес" – Футбол 1

19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе" – Футбол 1

21:45 "Бетис" – "Эспаньол" – Футбол 2

Воскресенье, 18 марта

13:00 "Леганес" – "Севилья" – Футбол 2

17:15 "Барселона" – "Атлетик"

19:30 "Вильярреал" – "Атлетико" – Футбол 1

19:30 "Сельта" – "Малага"

21:45 "Реал" – "Жирона" – Футбол 2

Матчи чемпионата Испании можно смотреть в подписке на oll.tv.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 28 22 6 0 72-13 72
2  АТЛЕТИКО 28 19 7 2 48-12 64
3  РЕАЛ МАДРИД 28 17 6 5 67-30 57
4  ВАЛЕНСИЯ 28 17 5 6 54-30 56
5  СЕВИЛЬЯ 28 14 3 11 36-42 45
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 28 13 5 10 38-32 44
7  ЖИРОНА 28 12 7 9 40-36 43
8  БЕТИС 28 12 4 12 46-53 40
9  ЭЙБАР 28 11 6 11 35-41 39
10  СЕЛЬТА 28 11 5 12 45-42 38
11  ХЕТАФЕ 28 9 9 10 33-26 36
12  АТЛЕТИК 28 8 11 9 29-31 35
13  ЭСПАНЬОЛ 28 8 11 9 26-34 35
14  ЛЕГАНЕС 28 9 6 13 23-34 33
15  РЕАЛ СОСЬЕДАД 28 9 6 13 50-50 33
16  АЛАВЕС 28 10 1 17 25-42 31
17  ЛЕВАНТЕ 28 4 12 12 23-42 24
18  ЛАС-ПАЛЬМАС 28 5 5 18 20-57 20
19  ДЕПОРТИВО 28 4 7 17 25-59 19
20  МАЛАГА 28 3 4 21 16-45 13
футбол, чемпионат Испании

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Сегодня|Спорт

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