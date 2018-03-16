Онлайн результаты матчей 29 тура чемпионата Испании
Расписание, результаты и турнирная таблица в Примере
На выходных состоится 29 тур чемпионата Испании по футболу. Лидирующая "Барселона" примет на своем поле "Атлетик". Напомним, что на неделе форвард "Барселоны" Лионель Месси забил свой сотый гол в матчах Лиги чемпионов.
"Реал" на своем поле сыграет с "Жироной", которой уступил в первом круге Примеры.
29 ТУР ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ
Пятница, 16 марта
22:00 "Леванте" – "Эйбар" – Футбол 2
Суббота, 17 марта
14:00 "Депортиво" – "Лас-Пальмас" – Футбол 2
17:15 "Валенсия" – "Алавес" – Футбол 1
19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе" – Футбол 1
21:45 "Бетис" – "Эспаньол" – Футбол 2
Воскресенье, 18 марта
13:00 "Леганес" – "Севилья" – Футбол 2
17:15 "Барселона" – "Атлетик"
19:30 "Вильярреал" – "Атлетико" – Футбол 1
19:30 "Сельта" – "Малага"
21:45 "Реал" – "Жирона" – Футбол 2
Матчи чемпионата Испании можно смотреть в подписке на oll.tv.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|28
|22
|6
|0
|72-13
|72
|2
|АТЛЕТИКО
|28
|19
|7
|2
|48-12
|64
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|28
|17
|6
|5
|67-30
|57
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|28
|17
|5
|6
|54-30
|56
|5
|СЕВИЛЬЯ
|28
|14
|3
|11
|36-42
|45
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|28
|13
|5
|10
|38-32
|44
|7
|ЖИРОНА
|28
|12
|7
|9
|40-36
|43
|8
|БЕТИС
|28
|12
|4
|12
|46-53
|40
|9
|ЭЙБАР
|28
|11
|6
|11
|35-41
|39
|10
|СЕЛЬТА
|28
|11
|5
|12
|45-42
|38
|11
|ХЕТАФЕ
|28
|9
|9
|10
|33-26
|36
|12
|АТЛЕТИК
|28
|8
|11
|9
|29-31
|35
|13
|ЭСПАНЬОЛ
|28
|8
|11
|9
|26-34
|35
|14
|ЛЕГАНЕС
|28
|9
|6
|13
|23-34
|33
|15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|28
|9
|6
|13
|50-50
|33
|16
|АЛАВЕС
|28
|10
|1
|17
|25-42
|31
|17
|ЛЕВАНТЕ
|28
|4
|12
|12
|23-42
|24
|18
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|28
|5
|5
|18
|20-57
|20
|19
|ДЕПОРТИВО
|28
|4
|7
|17
|25-59
|19
|20
|МАЛАГА
|28
|3
|4
|21
|16-45
|13
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