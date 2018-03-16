Онлайн результаты матчей 29 тура чемпионата Испании

Расписание, результаты и турнирная таблица в Примере

На выходных состоится 29 тур чемпионата Испании по футболу. Лидирующая "Барселона" примет на своем поле "Атлетик". Напомним, что на неделе форвард "Барселоны" Лионель Месси забил свой сотый гол в матчах Лиги чемпионов.

"Реал" на своем поле сыграет с "Жироной", которой уступил в первом круге Примеры.

29 ТУР ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ

Пятница, 16 марта

22:00 "Леванте" – "Эйбар" – Футбол 2

Суббота, 17 марта

14:00 "Депортиво" – "Лас-Пальмас" – Футбол 2

17:15 "Валенсия" – "Алавес" – Футбол 1

19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе" – Футбол 1

21:45 "Бетис" – "Эспаньол" – Футбол 2

Воскресенье, 18 марта

13:00 "Леганес" – "Севилья" – Футбол 2

17:15 "Барселона" – "Атлетик"

19:30 "Вильярреал" – "Атлетико" – Футбол 1

19:30 "Сельта" – "Малага"

21:45 "Реал" – "Жирона" – Футбол 2

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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА