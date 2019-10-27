Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм": заруба финалистов Лиги чемпионов в АПЛ

Ван Дейк vs Кейн / Фото: Twitter

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Ну, вот и дождались! 27 октября "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" впервые встречаются после того, как в первый день лета разыграли финал Лиги чемпионов. Начало воскресной битвы 10-го тура Премьер-лиги на "Энфилде" – в 18:30 по киевскому времени: Ливерпуль – Тоттенхэм где смотреть суперматч АПЛ.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "ТОТТЕНХЭМ" – 0:0

1 июня, в Мадриде, "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю" финал Лиги чемпионов 0:2, пропустив от Салаха и Ориги. Напомним, как это было:

Турнирное положение "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". К очному матчу соперники подходят в разном настроении. "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ, выиграв восемь матчей при всего лишь одной-единственной ничьей. Тогда как "шпоры" – с тремя победами, тремя ничьими и таким же количеством поражений – занимают место в середине турнирной таблицы английского чемпионата, которое явно не к лицу финалистам предыдущей Лиги чемпионов. Не зря ходят слухи, что вскоре у руля "Тоттенхэма" вместо Почеттино может оказаться Моуринью.

Сравнение составов "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, "Ливерпуль" – на 22 млн дороже"Тоттенхэма". А суммарная стоимость составов соперников составляет почти что два миллиарда евро!

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 27 октября. Большим фаворитом поединка аналитики называют "Ливерпуль". На его победу установлен коэффициент 1.49, на ничью – 4.70, на победу "Тоттенхэма" – 6.50. Иными словами, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 64 процента, ничейного исхода – в 21 процент, а на выигрыш гостей оставляют всего лишь 15 процентов.

Перед игрой с "Ливерпулем" "Тоттенхэм" в своем Twitter вспоминает самые шикарные голы в ворота мерсисайдцев:

Но и "Ливерпулю" есть что вспомнить! Шедевральных голов "красных" в ворота "шпор" хватало. Вот – один из них:

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Заявления перед матчем "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

"Ван Дейк – отличный защитник, но его можно обыграть. То же самое касается всего "Ливерпуля" – это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть в любой день. Нам нужно постараться сделать это на "Энфилде", – заявил перед матчем с "Ливерпулем" форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн

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"Тоттенхэм" – действительно хорошая команда, но она не может изменить того, что произошло в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Однако "шпоры" могут использовать это как мотивацию, и это не будет на руку "Ливерпулю". У "Тоттенхэма" есть качественные футболисты. Клуб находится в том положении, в котором не хочет быть, поэтому соперник будет настроен крайне решительно. А мы должны показать, кто мы есть" – сказал перед игрой с "Тоттенхэмом" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

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