Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке"

Текстовый онлайн поединка команды Зинченко против клуба Коноплянки с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Онлайн матча "Манчестер Сити" - "Шальке". Фото: AFP

Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/76e/cbe/5c876ecbe3a8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/76e/cbe/5c876ecbe3a8c.jpg 2019-03-12T10:33:00+02:00 Футбол Текстовый онлайн поединка команды Зинченко против клуба Коноплянки с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

После сегодняшнего матча "Манчестер Сити" – "Шальке" в Лиге чемпионов сезона-2019 останется только один представитель Украины. В ответном поединке 1/8 финала команда Александра Зинченко "МанСити" примет клуб Евгения Коноплянки "Шальке", и дальше пройдет только один из них. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию матча "МанСити" – "Шальке" с комментариями ключевых моментов игры, яркими фото из Манчестера и видеоповторами голов. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Онлайн "Манчестер Сити" – "Шальке"

Первый матч. "Сити" победили в первом поединке в Германии со счетом 3:2. Три мяча на выезде делают англичан большими фаворитами на выход в четвертьфинал. В том матче Коноплянка не принимал участие из-за болезни, а Зинченко вышел на замену на 87-й минуте. В составе немецкого клуба два гола с пенальти забил Набиль Бенталеб, у гостей отличились Серхио Агуэро, Лерой Сане и Рахим Стерлинг, прием два последних забили в концовке встречи. В третьем, победном мяче "горожан" принял участие и украинский футболист.

Прогноз букмекеров. Хозяева – большие фавориты встречи. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.15, тогда как на победу "Шальке" можно сделать ставку с коэффициентом 18.5, а на ничью – 9.20. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: "тотал" матча изменен с традиционных 2,5 гола на 3,5 гола, с равными котировками на "больше" и на "меньше".

Дисквалификации и травмы. Фернандиньо и Отаменди не сыграют за "МанСити" из-за дисквалификаций, Стоунз, Браво и де Брeйне – из-за травм, а у гостей повреждения не позволят выйти на поле трем игрокам: Калиджури, Шопфу и Маскарелю.

У "Шальке" затянулась серия неудач. Команда не может выиграть шесть игр кряду!

Тренировка "Шальке" на стадионе "Сити оф Манчестер":

















Параллельно с нашим поединком пройдет матч "Ювентус" – "Атлетико".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.