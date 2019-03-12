Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке"

Сегодня, 10:33

Текстовый онлайн поединка команды Зинченко против клуба Коноплянки с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Онлайн матча "Манчестер Сити" - "Шальке"
Онлайн матча "Манчестер Сити" - "Шальке". Фото: AFP
Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/76e/cbe/5c876ecbe3a8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/76e/cbe/5c876ecbe3a8c.jpg Футбол Текстовый онлайн поединка команды Зинченко против клуба Коноплянки с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

После сегодняшнего матча "Манчестер Сити" – "Шальке" в Лиге чемпионов сезона-2019 останется только один представитель Украины. В ответном поединке 1/8 финала команда Александра Зинченко "МанСити" примет клуб Евгения Коноплянки "Шальке", и дальше пройдет только один из них. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию матча "МанСити" – "Шальке" с комментариями ключевых моментов игры, яркими фото из Манчестера и видеоповторами голов. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Онлайн "Манчестер Сити" – "Шальке"

Первый матч. "Сити" победили в первом поединке в Германии со счетом 3:2. Три мяча на выезде делают англичан большими фаворитами на выход в четвертьфинал. В том матче Коноплянка не принимал участие из-за болезни, а Зинченко вышел на замену на 87-й минуте. В составе немецкого клуба два гола с пенальти забил Набиль Бенталеб, у гостей отличились Серхио Агуэро, Лерой Сане и Рахим Стерлинг, прием два последних забили в концовке встречи. В третьем, победном мяче "горожан" принял участие и украинский футболист.

Прогноз букмекеров. Хозяева – большие фавориты встречи. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.15, тогда как на победу "Шальке" можно сделать ставку с коэффициентом 18.5, а на ничью – 9.20. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: "тотал" матча изменен с традиционных 2,5 гола на 3,5 гола, с равными котировками на "больше" и на "меньше".

Дисквалификации и травмы. Фернандиньо и Отаменди не сыграют за "МанСити" из-за дисквалификаций, Стоунз, Браво и де Брeйне – из-за травм, а у гостей повреждения не позволят выйти на поле трем игрокам: Калиджури, Шопфу и Маскарелю.

У "Шальке" затянулась серия неудач. Команда не может выиграть шесть игр кряду!

Тренировка "Шальке" на стадионе "Сити оф Манчестер":

Параллельно с нашим поединком пройдет матч "Ювентус" – "Атлетико".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, онлайн, Манчестер Сити, Шальке

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Цимбалюк назвал "лучшего кандидата для РФ" на выборах в Украине

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине
Загрузка...

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Вчера, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

10 марта, 09:49

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

10 марта, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти