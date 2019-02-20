Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Онлайн украинского дерби в Лиге чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити"

Сегодня, 10:10

Текстовая трансляция матча 1/8 финала на "Фельтинс-Арене" с участием Коноплянки и Зинченко

Фото: Twitter
Онлайн украинского дерби в Лиге чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c7b/efa/5c6c7befa4c3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c7b/efa/5c6c7befa4c3c.jpg Футбол Текстовая трансляция матча 1/8 финала на "Фельтинс-Арене" с участием Коноплянки и Зинченко

В среду, 20 февраля, в Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится украинское дерби: немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки примет команду Александра Зинченко английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте доступна онлайн трансляция.

ОНЛАЙН "ШАЛЬКЕ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

Кадровые проблемы перед матчем "Шальке" – "Манчестер Сити":

Тяжело вспомнить, когда в последний раз в Лиге чемпионов друг против друга в составе иностранных клубов играли два украинца. Правда, Коноплянка через раз появляется на поле в составе "Шальке", а вот Зинченко в последних матчах завоевывает доверие Гвардиолы и вполне может рассчитывать на место в старте.

Кто точно не сыграет, так это дисквалифицированный Омар Маскарель, травмированные Брель Эмболо, Бенжамен Стамбули, Алессандро Шопф (все – "Шальке"), а также Бенжамен Менди, Клаудио Браво, Венсан Компани (все – "Манчестер Сити").

Ранее одноклубник Александра Зинченко высмеял одежду украинца. "Я так одевался семь лет назад", – признался Кевин де Брейне.

История противостояния "Шальке" – "Манчестер Сити":

Впервые команды между собой встречались в полуфинале Кубка Обладателей Кубков в сезоне 1969/1970 годов. Тогда в Германии "Шальке" одержал минимальную победу (1:0), а в Англии был разгромлен со счетом 1:5. Кстати, в том сезоне "Сити" завоевал  свой единственный евротрофей, обыграв в финале польский "Гурник" (2:1).

Еще раз команды пересекались на групповом этапе Кубка УЕФА сезона 2008/2009 годов. Тогда сильнее снова оказались англичане (2:0).

Букмекер о матче "Шальке" – "Манчестер Сити":

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.26, на ничью – 6.25, на победу – 10.00. Не сомневаются букмекеры в проходе англичан в следующий раунд. Вероятность такого исхода двухматчевого противостояния оценивается коэффициентом 1.20 против 11.00 на "Шальке".

"Шальке" – "Манчестер Сити". Путь в 1/8 финала:

На групповом этапе "МанСити" играл в одном квартете с донецким "Шахтером", одержал четыре победы, один матч проиграл и еще одну встречу свел вничью, что гарантировало ему первое место. "Шальке" стал вторым в группе с "Порту", "Галатасараем" и "Локомотивом" с темя победами, двумя ничьими и одним поражением.

Добавим, что что на данный момент "Сити" занимает восьмое место в рейтинге УЕФА, а "Шальке" делит 20-21 места с киевским "Динамо".

Украинский футболист Александр Зинченко играет с британскими детьми на улице

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, онлайн, Манчестер Сити, Шальке

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн украинского дерби в Лиге чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

"Лион" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионов

Вчера, 21:40

Лионель против "Лиона": текстовая трансляция с фото и видеоповторами ключевых моментов первого поединка 1/8 ЛЧ

Где смотреть матч "Лион" – "Барселона"

Вчера, 21:20

Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Бавария" в Лиге чемпионов

Вчера, 21:07

Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Раунд 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание и результаты

Вчера, 10:59

Даты и время начала матчей стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, котировки букмекеров на проход

Матчи вторника в Лиге чемпионов: "Барсе" сказали не шутить с "Лионом"

Вчера, 08:55

В Англию "Бавария" улетела без защитника Боатенга и Рибери, а "Барселона" во Франции не рассчитывает на помощь Артура, Вермалена и Юмтити

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Вот что на Крюковском вагонном заводе делают с тепловозами США

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

Что ждет украинцев в ближайшие три года

В коммунальные платежки украинцев добавится статья расходов

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Загрузка...

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Невероятное спасение: мужчина в последний момент избежал столкновения с бобом

18 февраля, 13:10

На этапе Кубка мира посторонний оказался на трассе во время заезда экипажа из Монако

Фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка"

18 февраля, 10:02

"Орлы" полюбили ничьи: у "Айнтрахта" четвертый подряд "мир" в Бундеслиге, в четверг – ответка против "Шахтера"

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

18 февраля, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

Диетолог развенчала мифы о кофе

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы