Онлайн украинского дерби в Лиге чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити"

Текстовая трансляция матча 1/8 финала на "Фельтинс-Арене" с участием Коноплянки и Зинченко

Фото: Twitter

Онлайн украинского дерби в Лиге чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c7b/efa/5c6c7befa4c3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c7b/efa/5c6c7befa4c3c.jpg 2019-02-20T10:10:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция матча 1/8 финала на "Фельтинс-Арене" с участием Коноплянки и Зинченко

В среду, 20 февраля, в Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится украинское дерби: немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки примет команду Александра Зинченко английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте доступна онлайн трансляция.

ОНЛАЙН "ШАЛЬКЕ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

Кадровые проблемы перед матчем "Шальке" – "Манчестер Сити":

Тяжело вспомнить, когда в последний раз в Лиге чемпионов друг против друга в составе иностранных клубов играли два украинца. Правда, Коноплянка через раз появляется на поле в составе "Шальке", а вот Зинченко в последних матчах завоевывает доверие Гвардиолы и вполне может рассчитывать на место в старте.

Кто точно не сыграет, так это дисквалифицированный Омар Маскарель, травмированные Брель Эмболо, Бенжамен Стамбули, Алессандро Шопф (все – "Шальке"), а также Бенжамен Менди, Клаудио Браво, Венсан Компани (все – "Манчестер Сити").

Ранее одноклубник Александра Зинченко высмеял одежду украинца. "Я так одевался семь лет назад", – признался Кевин де Брейне.

История противостояния "Шальке" – "Манчестер Сити":

Впервые команды между собой встречались в полуфинале Кубка Обладателей Кубков в сезоне 1969/1970 годов. Тогда в Германии "Шальке" одержал минимальную победу (1:0), а в Англии был разгромлен со счетом 1:5. Кстати, в том сезоне "Сити" завоевал свой единственный евротрофей, обыграв в финале польский "Гурник" (2:1).

Еще раз команды пересекались на групповом этапе Кубка УЕФА сезона 2008/2009 годов. Тогда сильнее снова оказались англичане (2:0).

Букмекер о матче "Шальке" – "Манчестер Сити":

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.26, на ничью – 6.25, на победу – 10.00. Не сомневаются букмекеры в проходе англичан в следующий раунд. Вероятность такого исхода двухматчевого противостояния оценивается коэффициентом 1.20 против 11.00 на "Шальке".

TWITTER— FC Schalke 04 (@s04) February 19, 2019

"Шальке" – "Манчестер Сити". Путь в 1/8 финала:

На групповом этапе "МанСити" играл в одном квартете с донецким "Шахтером", одержал четыре победы, один матч проиграл и еще одну встречу свел вничью, что гарантировало ему первое место. "Шальке" стал вторым в группе с "Порту", "Галатасараем" и "Локомотивом" с темя победами, двумя ничьими и одним поражением.

Добавим, что что на данный момент "Сити" занимает восьмое место в рейтинге УЕФА, а "Шальке" делит 20-21 места с киевским "Динамо".

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