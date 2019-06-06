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Онлайн видео голов матча Голландия – Англия в Лиге наций

6 июня, 04:04

Голы и лучшие моменты полуфинального матча Лиги наций

Поле готовят к игре
Поле готовят к игре. Фото: Twitter

Сегодня в Лиге наций УЕФА определится второй финалист. В Гимарайнше сойдутся сборные Голландии и Англии. В букмекерских конторах фавориты встречи британцы. Коэффициент на победу Англии в основное время – 2.40, на ничью – 3.25, на победу Голландии – 2.90. Котировки на выход в финал: Англия – 1,65, Голландия – 2.10. Начало матча в 21:45 по киевскому времени. 

Онлайн матча Голландия – Англия в Лиге наций

В режиме онлайн на нашем сайте будут появляться все забитые голы в матче Голландия – Англия и обзор всех ключевых моментов игры.

История противостояний. До сегодняшней игры команды провели между собой 21 матч: у каждой сборной по 6 побед, еще 9 матчей завершилось вничью. Интересно, что это будет их первый поединок на выбывание.

Кстати, вчера уже определился один финалист турнира. Сборная Португалии обыграла Швейцарию – 3:1, благодаря трем голам Криштиану Роналду.

Обзор первого тайма матча Португалия – Швейцария:

Обзор второго тайма матча Португалия – Швейцария:

Победители полуфиналов разыграют трофей 9 июня. В этот же день состоится поединок за бронзовые медали.

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Тег сборная Англии, сборная Голландии, Лига наций УЕФА

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Сегодня|Спорт

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