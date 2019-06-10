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Онлайн видео голов матча Украина – Люксембург в отборе на Евро-2020

10 июня, 03:07

Голы и лучшие моменты отборочной игры чемпионата Европы

Украина vs Люксембург
Украина vs Люксембург. Фото: Getty Images

Сборные Украины и Люксембурга 10 июня, в понедельник, проводят очередной поединок отбора Евро-2020. Начало матча на "Арене Львов" – в 21:45. Перед личной встречей Украина лидирует в своей группе, имея семь очков после трех игр. В свою очередь, Люксембург, разжившись четырьмя набранными пунктами, сенсационно занимает второе место.

Украина Люксембург смотреть онлайн матча отбора Евро 2020

В режиме онлайн на нашем сайте будут появлятся все голы и опасные моменты в матче Украина – Люксембург.

Отметим, что букмекеры почти не сомневаются в победе сборной Украины, на которую установлен коэффициент 1.09. Котировки на ничью – 9.50, на победу Люксембурга – 21.00.

Как мы писали, сборная Люксембурга добиралась на матч с Украиной на проблемном самолете.  Еще при перелете из Люксембурга в Литву, где в пятницу команда Герцогства сыграла вничью 1:1, футболисты "карликовой" сборной почувствовали запах гари, на борту началось задымление. Причиной назвали неполадки с вентиляционной системой. Но самолет, несмотря на требования игроков, не заменили. На нем же сборная Люксембурга прибыла и во Львов.

Напомним, перед поединком с Люксембургом сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Тогда как Люксембург, имея на два игрока больше, довольствовался лишь ничьей – 1:1 – с Литвой.

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

Обзор матча Литва – Люксембург (1:1)

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Сегодня|Спорт

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