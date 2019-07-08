Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Олимпиакос"
Киевляне на сборах в Австрии проведут спарринг с вице-чемпионом Греции
В понедельник, 8 июля, киевское "Динамо" проведет очередной спарринг на сборах в Австрии. Соперником вице-чемпиона Украины станет серебряной призер чемпионата Греции "Олимпиакос". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а прямая видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.
Команды встречались между собой совсем недавно – весной "Динамо" и "Олимпиакос" пересекались в 1/16 финала Лиги Европы. В Греции команды разошлись миром – 2:2, а в Киеве "Динамо" одержало минимальную победу благодаря голу Франа Соля.
Обзор матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2
Обзор матча "Динамо" – "Олимпиакос" – 1:0
Напомним, в четверг, 4 июля, "Динамо" провело первый матч в сезоне 2019/2020.На сборах в Австрии команда Александра Хацкевича, уступая по ходу встречи, сыграла вничью с восьмым клубом чемпионата Румынии "Ботошани" – 1:1. От поражения вице-чемпионов Украины спас гол словенца Беньямина Вербича.
Затем "Динамо" обыграло австрийский "Ваккер" со счетом 3:0. Свой дебютный гол в составе киевлян забил новичок команды Александр Караваев.
Как сообщалось ранее, в суде "переиграли" титул обладателя Суперкубка-1986 с участием киевского "Динамо". В Бухаресте устроили судебные разборки по поводу того, кому принадлежит важный евротрофей 33-летней давности.
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