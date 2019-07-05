Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Ваккер" на сборах в Австрии

Прямая трансляция второго спарринга вице-чемпиона Украины на предсезонных сборах

В пятницу, 5 июля, на тренировочном сборе в Австрии киевское "Динамо" проведет товарищеский матч против местного клуба "Ваккер" из Инсбрука. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн видеотрансляция поединка.

Ранее команды четырежды встречались на сборах в Австрии. Трижды динамовцы отмечали победы, еще одна встреча завершилась ничьей. Кстати, по два гола в ворота Вакера забивали нынешний ассистент главного тренера Александра Хацкевича Максим Шацких и форвард команды Артем Беседин.

Напомним, в четверг, 4 июля, "Динамо" провело первый матч в сезоне 2019/2020.На сборах в Австрии команда Александра Хацкевича, уступая по ходу встречи, сыграла вничью с восьмым клубом чемпионата Румынии "Ботошани" – 1:1. От поражения вице-чемпионов Украины спас гол словенца Беньямина Вербича.

Также ранее сообщалось, что экс-тренер "Динамо" дал мастер-класс по употреблению алкоголя. "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?" – говорит Юрий Семин. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".

Смотрите, как "Динамо" выиграло последний матч прошлого сезона

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