Англичане уже в полуфинале: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
В Ньоне определили сетку Лиги чемпионов вплоть до мадридского финала
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финального поединка Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов. Согласно регламенту, на этой стадии нет сеянных команд, также не разводят клубы с одной страны. Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля на полях команд, указанных первыми, ответные – 16 и 17 апреля.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:
- "Аякс" (Нидерланды) – "Ювентус" (Италия)
- "Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия)
- "Тоттенхэм" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)
- "Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов:
- "Тоттенхэм"/ "Манчестер Сити" - "Аякс"/"Ювентус"
- "Барселона"/"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"/"Порту"
Матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Окончательный календарь будет опубликован позже.
Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Напомним, что мадридских клубов не осталось в турнире. Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.
Перед жеребьевкой УЕФА сообщил, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" не смогут провести домашние матчи в один день или в смежные дни. Таким образом, если их домашние матчи выпадут на одну игровую неделю, то в соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, финишировавшая в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это "МЮ", сыграет соответствующую встречу на выезде. Возможные изменения по тем же причинам в расписании полуфиналов будут утверждены после четвертьфиналов.
Напомним, что последний представитель Украины в еврокубках киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" со счетом 0:5 и вылетело из Лиги Европы.
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