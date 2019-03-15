Англичане уже в полуфинале: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В Ньоне определили сетку Лиги чемпионов вплоть до мадридского финала

Жулио Сезар помог провести жеребьевку Лиги чемпионов. Фото: AFP

Англичане уже в полуфинале: результаты жеребьевки Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b8a/586/5c8b8a5860dd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b8a/586/5c8b8a5860dd8.jpg 2019-03-15T13:20:00+02:00 Футбол В Ньоне определили сетку Лиги чемпионов вплоть до мадридского финала

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финального поединка Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов. Согласно регламенту, на этой стадии нет сеянных команд, также не разводят клубы с одной страны. Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля на полях команд, указанных первыми, ответные – 16 и 17 апреля.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Аякс" (Нидерланды) – "Ювентус" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия)

"Тоттенхэм" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов:

"Тоттенхэм"/ "Манчестер Сити" - "Аякс"/"Ювентус"

"Барселона"/"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"/"Порту"

Матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Окончательный календарь будет опубликован позже.

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Напомним, что мадридских клубов не осталось в турнире. Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

Перед жеребьевкой УЕФА сообщил, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" не смогут провести домашние матчи в один день или в смежные дни. Таким образом, если их домашние матчи выпадут на одну игровую неделю, то в соответствии с правилами комитета УЕФА по клубным соревнованиям, команда, финишировавшая в прошлом сезоне в национальном чемпионате ниже, в данном случае это "МЮ", сыграет соответствующую встречу на выезде. Возможные изменения по тем же причинам в расписании полуфиналов будут утверждены после четвертьфиналов.

Напомним, что последний представитель Украины в еврокубках киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" со счетом 0:5 и вылетело из Лиги Европы.

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