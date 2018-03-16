Онлайн жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 13:57

Борьбу за трофей продолжают клубы из восьми различных стран

Фото AFP
Фото AFP

В пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы.

Также сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Онлайн жеребьевки уже доступен на нашем сайте.

Борьбу за трофей продолжают "Арсенал" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия).

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля.

В жеребьевке примет участие посол финала Эрик Абидаль. Напомним, главный матч турнира состоится 16 мая в Лионе на" Стад-де-Лион".

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

"Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция)
"Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия)
"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия)
"Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)

Обзор всех матчей 1/8 финала Лиги Европы: голы и лучшие моменты матчей четверга в еврокубковом турнире. Напомним, что киевское "Динамо" по сумме двух матчей уступило "Лацио".
футбол, жеребьевка, Лига Европы

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Сегодня|Спорт

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