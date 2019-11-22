Результаты жеребьевки стыковых матчей Евро-2020: Норвегия – Сербия и еще семь пар

УЕФА определяет, кто с кем сыграет за последние четыре места в финальной части чемпионата Европы

16 сборных пойдут по путям А, В, С и D / Фото: UEFA.com

Уже известны 20 из 24 сборных, которые сыграют в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Это: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина, Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия, Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия, Уэльс, Финляндия. Напомним, последней путевку добыла сборная Португалии, после чего ее лидер Криштиану Роналду оценил шансы команды выиграть Евро-2020.

Оставшиеся четыре путевки по системе плей-офф разыграют 16 команд. По схеме Лиги наций попробуют это сделать следующие команды: Исландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Босния, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия. Мы уже рассказали, как проведут жеребьевку стыковых матчей, которая начинается в 13:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Четырех счастливчиков выявят по результатам стыковых матчей 26 и 31 марта 2020 года. Команды будут идти по четырем "путям" – А, В, С и D, которые составляются по итогам Лиги наций. В каждом из них сначала сыграют полуфиналы, а через пять дней и финалы.

13:17. Теперь все пары известны, матчи расписаны.

Путь А. Полуфиналы: Исландия – Румыния, Венгрия – Болгария. Победитель второй пары сыграет финал дома. Если Румыния выиграет "путь А", то попадет в группу к Украине.

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Путь В. В полуфиналах встречаются: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия. Финал на своем поле сыграет победитель первой пары.

Путь С. Полуфиналы: Норвегия – Сербия, Шотландия – Израиль. Победитель первой пары сыграет финал дома.

Путь D. В полуфиналах встречаются: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово. Победитель первой пары сыграет решающий матч дома.

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13:16. Определили, победители каких полуфиналов, сыграют финальные матчи на своих полях.

13:13. Болгария, Венгрия, Румыния идут по "пути А".

13:11. Израиль попадает в "путь С", где в полуфинале сыграет с Шотландией.

13:05. Вытягивать шарики из корзин будет бывший форвард сборной Греции, чемпион Европы 2004 года Ангелос Харистеас.

Смотрите, как свой матч в отборе сыграли сборные Украины и Сербии (2:2). Наши последние соперники теперь попробуют пробиться по системе Лиги наций

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах 12 стран: Лондоне (Англия), Баку (Азербайджан), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия), Амстердаме (Голландия), Бильбао (Испания), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Дублине (Ирландия) и Глазго (Шотландия).

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