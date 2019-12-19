Опасная и сексуальная: форвард "Ювентуса" встречается с тайской красоткой, которая не знает поражений

Ниф Брасия / Фото: Instagram

Итальянский футболист Мойзе Кин в ближайшее время должен быть представлен в качестве футболиста "Эвертона".

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Скорее всего, футболист переберется в Англию не один. Ходят слухи, что у игрока появилась девушка.

Ниф Брасия – 21-летняя красотка из Таиланда обожает единоборства и не проиграла еще ни разу за карьеру.

Девушка родилась в Азии, но переехала в Италию в 11 лет. Там она зафанатела по футболу и туринскому "Ювентусу".

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