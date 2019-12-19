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Опасная и сексуальная: форвард "Ювентуса" встречается с тайской красоткой, которая не знает поражений

19 декабря, 20:32

Ниф Брасия радует поклонников откровенными фото

Ниф Брасия

Ниф Брасия / Фото: Instagram

Итальянский футболист Мойзе Кин в ближайшее время должен быть представлен в качестве футболиста "Эвертона".

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Скорее всего, футболист переберется в Англию не один. Ходят слухи, что у игрока появилась девушка.

Ниф Брасия – 21-летняя красотка из Таиланда обожает единоборства и не проиграла еще ни разу за карьеру.

Девушка родилась в Азии, но переехала в Италию в 11 лет. Там она зафанатела по футболу и туринскому "Ювентусу".

Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сфотографировалась в душе, распахнув халатик. На девушке был только крохотный купальник.

Также мы писали о девушке, ставшей лицом хоккейного клуба "Ак Барс" – из-за критики девушка скинула 30 кг, только посмотрите на эту красотку.

Также мы писали, что жена экс-капитана "Динамо" показала, на что способен ее язык. Ирина Морозюк не перестает удивлять. Девушка умеет не только открывать бутылку грудью, но и многое другое.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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Эвертон Мойзе Кин WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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