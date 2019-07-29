Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Определены все лауреаты сезона Премьер-лиги 2018/2019 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 2019-07-29T12:16:00+03:00 Футбол Цыганков - лучший игрок прошлого сезона, Пятов - лучший вратарь

Перед стартовым свистком Суперкубка Украины 2019 года были награждены лучшие футболисты Украинской Премьер Лиги, а также стал известен лучший арбитр и тренер прошлого сезона украинской Премьер-лиги.

Лучшим игроком минувшего розыгрыша УПЛ стал полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. В борьбе за эту награду вингер киевлян обошел полузащитника Тайсона и нападающего Жуниора Мораеса из "Шахтера". Бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека признан лучшим тренером сезона, обойдя наставника "Александрии" Владимира Шарана и тренера "Динамо" Александра Хацкевича.

Награда лучшему вратарю досталась Андрею Пятову из "Шахтера". В число претендентов также вошли Юрий Панькив "Александрия" и Никита Шевченко "Заря" Лучшим молодым игроком сезона стал защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который опередил уже бывшего форварда "Карпат" Марьяна Шведа и своего одноклубника Николая Шапаренко.

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Харьковчанин Анатолий Абудула стал победителем в номинации "Лучший арбитр", обойдя Юрия Можаровского и Константина Труханова.

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В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.

В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1.

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