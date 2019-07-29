Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Определены все лауреаты сезона Премьер-лиги 2018/2019

Сегодня, 12:16

Цыганков - лучший игрок прошлого сезона, Пятов - лучший вратарь

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Определены все лауреаты сезона Премьер-лиги 2018/2019 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2 Футбол Цыганков - лучший игрок прошлого сезона, Пятов - лучший вратарь

Перед стартовым свистком Суперкубка Украины 2019 года были награждены лучшие футболисты Украинской Премьер Лиги, а также стал известен лучший арбитр и тренер прошлого сезона украинской Премьер-лиги.

Лучшим игроком минувшего розыгрыша УПЛ стал полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. В борьбе за эту награду вингер киевлян обошел полузащитника Тайсона и нападающего Жуниора Мораеса из "Шахтера". Бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека признан лучшим тренером сезона, обойдя наставника "Александрии" Владимира Шарана и тренера "Динамо" Александра Хацкевича.

Награда лучшему вратарю досталась Андрею Пятову из "Шахтера". В число претендентов также вошли Юрий Панькив "Александрия" и Никита Шевченко "Заря" Лучшим молодым игроком сезона стал защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который опередил уже бывшего форварда "Карпат" Марьяна Шведа и своего одноклубника Николая Шапаренко.

Реклама

Харьковчанин Анатолий Абудула стал победителем в номинации "Лучший арбитр", обойдя Юрия Можаровского и Константина Труханова.

В тренде
Трампа надо ловить: почему Зеленскому стоит спешить на встречу с президентом США

В свою очередь, Александр Хацкевич после выигрыша Суперкубка отметил: "Самое прекрасное в футболе – это счет на табло". "Кстати, сегодня мы рисковали, выпуская Вербича и Кадара – у них тоже были определенные проблемы со здоровьем.

В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Андрей Пятов Суперкубок Украины Жуниор Мораес Паулу Фонсека Виктор Цыганков

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню
Огуречная диета для похудения: основные принципы и меню

Популярные статьи

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира
Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнираФутбол
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"Футбол