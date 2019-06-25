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Определились полуфиналисты молодежного Евро-2019

25 июня, 11:42

Главная сенсация турнира Румыния пробилась в полуфинал с первого места

Фото: AFP

На молодежном чемпионате Европы 2019 года, который проходит в Италии, определились полуфинальные пары. Испания, Германия и Румыния вышли в 1/2 финала с первых мест в своих группах, а Франция стала лучшей командой среди команд, занявших вторые места.

Действующие чемпионы Европы немцы сыграют против открытия этого чемпионата сборной Румынии, которая пробилась в полуфинал на втором Евро в своей истории. В 1998 году румыны проиграли Германии в стыковых матчах за место в финальной стадии.

Во втором полуфинале сойдутся сборные Испании и Франции. Испанцы играли в трех из четырех последних финалов, а французы пробились в полуфинал как лучшие из обладателей вторых мест. Команды встречались в четвертьфинале 1986 года и в матче за третье место на чемпионате 1994-го, причем верх оба раза взяли испанцы.

Полуфиналы

  • 27.06: Германия – Румыния (Болонья, 19:00)
  • 27.06: Испания – Франция (Реджо-Эмилия, 22:00)

Финал пройдет на стадионе "Фриули" в Удине. Встреча запланирована на воскресенье 30 июня и начнется в 21:45. Если по окончании основного времени в полуфиналах победитель не выявлен, команды проведут по два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их окончании счет по-прежнему равный, победитель будет определен в серии 11-метровых.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а последний гол в матче на свой счет записал как раз Цитаишвили после сольного прохода со своей половины поля. Накануне герои вернулись на родину:


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Тег футбол, Чемпионат Европы, Евро-2019 (U21)

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Источник:

UEFA.com

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