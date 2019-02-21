Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов

Хозяев поединков 1/8 финала определит жребий, матчи пройдут 12 и 13 марта

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea1/ab9/5c6ea1ab9d7f2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea1/ab9/5c6ea1ab9d7f2.png 2019-02-21T15:02:00+02:00 Футбол Хозяев поединков 1/8 финала определит жребий, матчи пройдут 12 и 13 марта

Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Напомним, вчера "Динамо U-19" разгромило "Ювентус" в Киеве со счетом 3:0. По правилам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 22 февраля, в Ньоне, в 1/8 финала не смогут сыграть между собой команды, выступавшие в одной группе пути Лиги чемпионов.

Другие ограничения не предусмотрены. Таким образом, "Динамо U-19" может встретиться с любым из 15-ти потенциальных соперников:

"Атлетико" (Испания)

"Аякс" (Голландия)

"Барселона" (Испания)

"Герта" (Германия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Лион" (Франция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Митьюлланд" (Дания)

"Монпелье" (Франция)

"Порту" (Португалия)

"Реал" (Испания)

"Тоттенхэм" (Англия)

"Челси" (Англия)

"Хоффенхайм" (Германия).

Ответные матчи на всех оставшихся до финала этапах не предусмотрены. Хозяев поединков 1/8 и 1/4 финала определит жребий. Расписание предстоящих игр:

1/8 финала: 12/13 марта,

1/4 финала: 2/3 апреля,

1/2 финала: 26 апреля, Ньон,

Финал: 29 апреля, Ньон.

Напомним, что сегодня первая команда "Динамо" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса. Первая встреча неделю назад завершилась со счетом 2:2. Смотреть "Динамо" – "Олимпиакос" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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Источник: Dynamo.kiev.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.