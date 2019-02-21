Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов
Хозяев поединков 1/8 финала определит жребий, матчи пройдут 12 и 13 марта
Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Напомним, вчера "Динамо U-19" разгромило "Ювентус" в Киеве со счетом 3:0. По правилам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 22 февраля, в Ньоне, в 1/8 финала не смогут сыграть между собой команды, выступавшие в одной группе пути Лиги чемпионов.
Другие ограничения не предусмотрены. Таким образом, "Динамо U-19" может встретиться с любым из 15-ти потенциальных соперников:
- "Атлетико" (Испания)
- "Аякс" (Голландия)
- "Барселона" (Испания)
- "Герта" (Германия)
- "Динамо" (Загреб, Хорватия)
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Лион" (Франция)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Митьюлланд" (Дания)
- "Монпелье" (Франция)
- "Порту" (Португалия)
- "Реал" (Испания)
- "Тоттенхэм" (Англия)
- "Челси" (Англия)
- "Хоффенхайм" (Германия).
Ответные матчи на всех оставшихся до финала этапах не предусмотрены. Хозяев поединков 1/8 и 1/4 финала определит жребий. Расписание предстоящих игр:
- 1/8 финала: 12/13 марта,
- 1/4 финала: 2/3 апреля,
- 1/2 финала: 26 апреля, Ньон,
- Финал: 29 апреля, Ньон.
Напомним, что сегодня первая команда "Динамо" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса. Первая встреча неделю назад завершилась со счетом 2:2. Смотреть "Динамо" – "Олимпиакос" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где смотреть матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы
Список трансляций поединка 1/16 финала ЛЕ на ТВ и в интернете
Сегодня "Шахтер" и "Динамо" проведут ответные матчи Лиги Европы: что говорят тренеры и эксперты
Сергей Морозов и Геннадий Литовченко – об ответных играх 1/16 ЛЕ с участием украинских грандов
Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности"
Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"
Хацкевич: "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом"
Наставник киевлян – об ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса"