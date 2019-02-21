Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов

Сегодня, 15:02

Хозяев поединков 1/8 финала определит жребий, матчи пройдут 12 и 13 марта

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea1/ab9/5c6ea1ab9d7f2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea1/ab9/5c6ea1ab9d7f2.png Футбол Хозяев поединков 1/8 финала определит жребий, матчи пройдут 12 и 13 марта

Определились потенциальные соперники киевского Динамо в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Напомним, вчера "Динамо U-19" разгромило "Ювентус" в Киеве со счетом 3:0. По правилам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 22 февраля, в Ньоне, в 1/8 финала не смогут сыграть между собой команды, выступавшие в одной группе пути Лиги чемпионов.

Другие ограничения не предусмотрены. Таким образом, "Динамо U-19" может встретиться с любым из 15-ти потенциальных соперников:

  • "Атлетико" (Испания)
  • "Аякс" (Голландия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Герта" (Германия)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Лион" (Франция)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Митьюлланд" (Дания)
  • "Монпелье" (Франция)
  • "Порту" (Португалия)
  • "Реал" (Испания)
  • "Тоттенхэм" (Англия)
  • "Челси" (Англия)
  • "Хоффенхайм" (Германия).

Ответные матчи на всех оставшихся до финала этапах не предусмотрены. Хозяев поединков 1/8 и 1/4 финала определит жребий. Расписание предстоящих игр:

  • 1/8 финала: 12/13 марта,
  • 1/4 финала: 2/3 апреля,
  • 1/2 финала: 26 апреля, Ньон,
  • Финал: 29 апреля, Ньон.

Напомним, что сегодня первая команда "Динамо" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса. Первая встреча неделю назад завершилась со счетом 2:2. Смотреть "Динамо" – "Олимпиакос" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев, Юношеская лига УЕФА

Вы сейчас просматриваете новость " Определились потенциальные соперники "Динамо" в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где смотреть матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы

Сегодня, 13:08

Список трансляций поединка 1/16 финала ЛЕ на ТВ и в интернете

Онлайн матча Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос"

Сегодня, 10:14

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами поединка 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня "Шахтер" и "Динамо" проведут ответные матчи Лиги Европы: что говорят тренеры и эксперты

Сегодня, 09:24

Сергей Морозов и Геннадий Литовченко – об ответных играх 1/16 ЛЕ с участием украинских грандов

Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности"

Вчера, 18:41

Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"

Хацкевич: "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом"

Вчера, 18:26

Наставник киевлян – об ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса"

Юноши "Динамо" разгромили "Ювентус" в Лиге чемпионов

Вчера, 15:59

Киевляне забили туринцам три мяча и вышли в 1/8 финала турнира

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Киевлян завалят письмами из налоговой

В Украине закрыли популярный телеканал

Украинцам поднимут зарплаты, но повезет только половине населения

В Раде снизили акциз на растаможку "евроблях"

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации
Загрузка...

Два пенальти и джокер Зинченко: обзор матча "Шальке" – "Манчестер Сити"

Сегодня, 08:26

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Вчера, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинское дерби ценой в 25 млн евро: Коноплянка против Зинченко в ЛЧ

Вчера, 09:46

Друзья по сборной сегодня будут по разные стороны баррикад. Кто кому даст подзатыльник

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

В России подстрелили известного актера: первые детали

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры