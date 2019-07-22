Определились потенциальные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
УЕФА сузила список соперников "Зари" и "Мариуполя"
Определились потенциальные соперники украинских команд в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2019/2020 годов. Накануне сегодняшней жеребьевки УЕФА разделила команды на условные группы. "Мариуполь" попал в третью группу, а луганская Заря – в пятую. Правда, луганчанам сначала нужно преодолеть второй квалификационный раунд, где команда Виктора Скрипника встретится с вице-чемпионом Черногории. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится сегодня в 14:00.
Возможные соперники "Мариуполя":
- Победитель пары "Вулверхэмптон" (Англия) / "Крусейдерс" (Северная Ирландия)
- Победитель пары "Легия" (Польша) / КуПС (Финляндия)
- Победитель пары "Гент" (Бельгия) / "Вииторул" (Румыния)
- "Мидтьюлланд" (Дания)
- Победитель пары АЗ Алкмаар (Голландия) / "Хеккен" (Швеция)
Возможные соперники "Зари":
- "Трабзонспор" (Турция)
- Победитель пары "Утрехт" (Нидерланды) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
- Победитель пары ЦСКА (Болгария) / "Осиек" (Хорватия)
- Победитель пары "Люцерн" (Швейцария) / "Клаксвик" (Фареры)
- "Бней Иегуда" (Израиль)
- Победитель пары "Гонвед" (Венгрия) / "Университатя" (Румыния)
Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа. Напомним, что сегодня своего соперника в Лиге чемпионов узнает и киевское "Динамо".
Как "Мариуполь" и "Заря" определяли сильнейшего в чемпионате Украины:
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