Определились все участники 1/8 финала женского чемпионата мира
Финальная игра чемпионата мира запланирована на 7 июля
На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершились игры группового турнира. Соответственно стали известны все пары 1/8 финала ЧМ. В 1/4 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей – с четвертой, пятой – с шестой, седьмой – с восьмой. Финальная игра чемпионата мира запланирована на 7 июля.
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- Норвегия – Австралия
- Англия – Камерун
- Франция – Бразилия
- Испания – США
- Италия – Китай
- Нидерланды – Япония
- Германия – Нигерия
- Швеция – Канада
Действующим чемпионом мира является сборная США. В финале ЧМ-2015, который проводился в Канаде, американки разгромили команду Японии со счетом 5:2. Для США та победа стала третьей на мировых форумах, что является рекордным результатом.
Напомним, чторанее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".
Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.
Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.
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