Определились все участники 1/8 финала женского чемпионата мира

Финальная игра чемпионата мира запланирована на 7 июля

Фото: AFP

На женском чемпионате мира, который проходит во Франции, завершились игры группового турнира. Соответственно стали известны все пары 1/8 финала ЧМ. В 1/4 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей – с четвертой, пятой – с шестой, седьмой – с восьмой. Финальная игра чемпионата мира запланирована на 7 июля.

Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира

Норвегия – Австралия

Англия – Камерун

Франция – Бразилия

Испания – США

Италия – Китай

Нидерланды – Япония

Германия – Нигерия

Швеция – Канада

Действующим чемпионом мира является сборная США. В финале ЧМ-2015, который проводился в Канаде, американки разгромили команду Японии со счетом 5:2. Для США та победа стала третьей на мировых форумах, что является рекордным результатом.

Напомним, чторанее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".

Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.

Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.

Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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