Определились все участники Лиги Европы: состав корзин и будущие соперники "Динамо" и "Александрии"

"Динамо" во время жеребьевки будет на доходиться в первой корзине, а "Александрия" - в последней

/ Фото: UEFA.com

Определились все участники группового этапа Лиги Европы. Украина в турнире будет представлена двумя командами – киевским "Динамо" и "Александрией". Луганская "Заря" сегодня сыграла вничью с "Эспаньолом", но уступила испанцам по сумме двух матчей, а "Мариуполь" вылетел еще раньше, проиграв АЗ из Алкмара.

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Жеребьевка группового этапа состоится в пятницу, 30 августа. 48 команд будут разделены на четыре корзины по 12 в каждой согласно клубному рейтингу в таблице коэффициентов УЕФА. "Динамо" и "Александрия" не смогут групповом этапе сыграть между собой, также УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги Европы:

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Киев, Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Москва, Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

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Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Астана" (Казахстан), "Янг Бойз" (Швейцария), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

Корзина 3: "Сент-Этьенн" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Эспаньол" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул" (Турция)

Корзина 4: АЗ (Нидерланды), "Гимарайш" (Португалия), "Трабзонспор" (Турция), "Александрия" (Украина), "Дюделандж" (Люксембург), ЛАСК (Австрия) "Вольфсберг" (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Ференцварош" (Венгрия), "Клуж" (Румыния)

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Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

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