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Определились все участники плей-офф Кубка КОНКАКАФ

27 июня, 19:01

Расписание четвертьфинальных пар чемпионата американского континента

Панама и США вместе вышли в плей-офф
Панама и США вместе вышли в плей-офф. Фото: AFP

Стали известны восемь национальных команд, которые сыграют в плей-офф Золотого Кубка Конфедерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по футболу. Групповой этап турнира, проходящего в США, Коста-Рике и на Ямайке, завершился в ночь на четверг.

В заключительный день предварительного раунда прошли матчи группы D. В последнем туре сборная США победила команду Панамы со счетом – 1:0, а футболисты Гайаны сыграли вничью со сборной Тринидада и Тобаго (1:1).

В плей-офф вышли восемь команд, занявших первые и вторые места в группах. Из квартета A отобрались мексиканские и канадские футболисты. Участниками плей-офф от группы B стали команды Гаити и Коста-Рики. Лучшие в квартете C – сборные Ямайки и Кюрасао, а из группы D вышли американские и панамские футболисты.

Расписание 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ:

  • 29 июня. Гаити – Канада
  • 29 июня. Мексика – Коста-Рика
  • 30 июня. Ямайка – Панама
  • 30 июня. Кюрасао – США

Рекордсменом по количеству побед в Золотом Кубке КОНКАКАФ является сборная Мексики (10). На второй строчке идут американцы (6). Третье место занимает команда Коста-Рики (3). Действующим чемпионом является сборная США.

Ранее мы писали, что футболисты Никарагуа развлекались с проститутками после разгрома на Золотом Кубке.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

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Тег футбол, Кубок КОНКАКАФ

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ТАСС

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