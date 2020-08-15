Определился главный арбитр матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге Европы

Польский рефери дважды работал на матчах "Шахтера" и дважды зафиксировал ничью

УЕФА определился с главным арбитром полуфинального матча между донецким "Шахтером" и итальянским "Интером", который состоится 17 августа в Дюссельдорфе на "Дюссельдорф Арене". Ранее "Шахтер" разгромил "Базель" 4:1 и остался единственным клубом в еврокубках не из ТОП-5 национальных первенства. Тогда как "Интер" в 1/4 финала одолел "Байер" 2:1.

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Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери назначен Шимон Марциняк из Польши. Его ассистентами будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый рефери – Уильям Коллам из Шотландии, а видеопомощником рефери станет Павел Гиль.

Интересно, что Марциняк обслуживал полуфинальный матч "Шахтера" в Лиге Европы в 2016 году. Тогда он зафиксировал ничью в матче с испанской "Севильей" 2:2. Годом ранее он обслуживал матч "горняков" в квалификации Лиги чемпионов против венского Рапида (2:2).

Ранее 5-кратный победитель Лиги чемпионов дал "опасный" прогноз для "горняков". По мнению Алессандро Костакурты, защитникам "горняков" будет крайне сложно справиться с атакой "Интера".

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Базель":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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