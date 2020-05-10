Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчатках

10 мая, 17:48

Олег Люлька

В Никарагуа не стали прекращать футбольные соревнования из-за коронавируса - после финала на поле ручьями текли слезы

Завершился розыгрыш чемпионата Никарагуа по футболу. Чемпионом страны стал клуб "Реал Эстели" по прозвищу "Поезд Севера", обыгравший во втором финальном матче победителя регулярного первенства "Манагуа" – 3:1. Первая встреча завершилась 1:1. Таким образом, "Реал Эстели" стал первым футбольным чемпионом, определившимся по спортивному принципу после начала пандемии коронавируса. Ранее, к примеру, "ПСЖ" был признан чемпионом Франции досрочно из-за невозможности доиграть сезон.

Для клуба "Реал Эстели" это 15-й чемпионский титул Никарагуа в истории. Все эти трофеи добыты "Поездом" начиная с 1991 года. При этом футболисты проигравшей команды не сдерживали своего разочарования – игроки "Манагуа" рыдали просто навзрыд.

Реклама


Отметим, что матчи за чемпионство в Никарагуа проходили при пустых трибунах. При входе на стадион всем игрокам и персоналу измеряли температуру, кроме того, они были обязаны обработать руки антисептиком. Также запасные футболисты должны были находиться в масках, но этому правилу следовали далеко не все.

Реклама

Реклама

Добавим, что функционер, вручавший в Никарагуа чемпионский кубок победителям, был в перчатках и с защитной маской на лице. На капитане, который принимал приз после игры, никаких средств защиты не было.

Фото – Reuters и Getty Images

Читайте также: Даже ботинки дезинфицировали: как во время пандемии прошел рискованный турнир по боксу в Америке

Напомним, чемпионат Украины по футболу планируют возобновить 30 мая. Накануне тесты на коронавирус сдали игроки "Динамо" – все оказались негативными.

Смотрите, как во время пандемии играет в футбол Беларусь

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Никарагуа футбол коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...