Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчатках

Завершился розыгрыш чемпионата Никарагуа по футболу. Чемпионом страны стал клуб "Реал Эстели" по прозвищу "Поезд Севера", обыгравший во втором финальном матче победителя регулярного первенства "Манагуа" – 3:1. Первая встреча завершилась 1:1. Таким образом, "Реал Эстели" стал первым футбольным чемпионом, определившимся по спортивному принципу после начала пандемии коронавируса. Ранее, к примеру, "ПСЖ" был признан чемпионом Франции досрочно из-за невозможности доиграть сезон.
Для клуба "Реал Эстели" это 15-й чемпионский титул Никарагуа в истории. Все эти трофеи добыты "Поездом" начиная с 1991 года. При этом футболисты проигравшей команды не сдерживали своего разочарования – игроки "Манагуа" рыдали просто навзрыд.
Отметим, что матчи за чемпионство в Никарагуа проходили при пустых трибунах. При входе на стадион всем игрокам и персоналу измеряли температуру, кроме того, они были обязаны обработать руки антисептиком. Также запасные футболисты должны были находиться в масках, но этому правилу следовали далеко не все.
Добавим, что функционер, вручавший в Никарагуа чемпионский кубок победителям, был в перчатках и с защитной маской на лице. На капитане, который принимал приз после игры, никаких средств защиты не было.
Фото – Reuters и Getty Images
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Напомним, чемпионат Украины по футболу планируют возобновить 30 мая. Накануне тесты на коронавирус сдали игроки "Динамо" – все оказались негативными.
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