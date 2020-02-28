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Определился последний участник 1/8 финала Лиги Европы

28 февраля, 21:30

"Айнтрахт" в перенесенном матче сыграл вничью с "Зальцбургом" и прошел дальше в еврокубке

Состоялся перенесенный матч 1/16 финала Лиги Европы. Австрийский "Зальцбург" на своем поле сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" – 2:2. У хозяев поля отличились Андреас Ульмер и Жером Онгюэн, а у гостей дублем отметился Андре Силва. Правда, судьба путевки была определена еще после перовой встречи, в которой "Айнтрахт" разгромил австрийцев 4:1.

Напомним, матч должен был состояться в четверг, но был перенесен из-за штормового предупреждения. Ожидалось, что порывы ветра в Зальцбурге достигнут 120 км/час.

"Зальцбург" – "Айнтрахт" – 2:2
Голы: Ульмер (10), Онгюэн (71) Андре Силва (30, 83)

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"Зальцбург": Станкович, Фалльци, Ульмер, Рамальо, Онгене, Камара, Собослаи (Бернед, 86), Мвепу (Бериша, 76), Дака, Хван Хи Чхан, Койта (Окафор, 66).

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика, Абраам, Хинтереггер, Соу, Ильзанкер, Камада (да Кошта, 73), Костич (Чендлер, 88), Роде, Андре Силва (Пасиенсия, 88).

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Предупреждения: Койта (4), Хван Хи Чхан (14), Камада (26), Абраам (59), Ильзанкер (89), Окафор (90).

УЕФА уже провел жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на то, что не был известен победитель пары "Зальцбург" – "Айнтрахт". В итоге немецкий клуб попал на швейцарский "Базель". А донецкий "Шахтер" встретится с немецким "Вольфсбургом". Матчи пройдут 12 и 19 марта.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

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Лига Европы Айнтрахт Зальцбург

Источник: Сегодня|Спорт

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