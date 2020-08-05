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Определился последний участник английской Премьер-лиги: "дачники" вернулись в элиту спустя сезон

5 августа, 08:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Фулхем" выиграл мини турнир за право играть в Премьер-лиге

"Фулхэм" стал победителем плей-офф турнира за право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге Англии. В финале мини-турнира "Фулхэм" обыграл "Брентфорд" со счетом 2:1. При этом, все голы в матче были забиты уже в дополнительное время, а главным героем поединка стал защитник Джо Брайан, оформивший дубль. У "Брентфорда" уже в компенсированное время забитым мячом отметился Хенрик Дальсгорд, но этого оказалось недостаточно.

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"Брентфорд" – "Фулхэм" – 1:2
Голы: Дальсгорд (120+3) – Брайан (105, 117)

Таким образом, "Фулхэм" спустя один сезон возвращается в Премьер-лигу. Команда покинула элитный дивизион по итогам сезона 2018/2019, когда заняла в турнирной таблице 19-е место. Другими счастливчиками стали "Вест Бромвич" и "Лидс", вернувшийся в Премьер-лигу спустя 16 лет. Напомним, что по итогам завершившегося сезона Премьер-лигу покидают "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич".

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чемпионат Англии Фулхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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