Опробуют на Зинченко: стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Англии

В Англии сначала будут сыграны отложенные матчи, а потом состоится полноценный тур

Британские СМИ сообщают, что клубы английской Премьер-лиги договорились о дате возобновления чемпионата. Самая популярная лига в мире вернется 17 июня. В этот день будут проведены два перенесенных матча 28-го тура: "Манчестер Сити" – "Арсенал" и "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед". Ране мы писали, что власти Великобритании разрешили Ярмоленко и Зинченко прикасаться к своим партнерам.

Полноценный, 30 тур, запланирован на 20-21 июня, но рассматривается вариант проведения одного из матчей тура 19-го числа.

Расписание 30-го тура чемпионата Англии:

"Брайтон" – "Арсенал"

"Уотфорд" – "Лестер"

"Борнмут" – "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" – "Бернли"

"Норвич" – "Саутгемптон"

"Ньюкасл" – "Шеффилд Юнайтед"

"Астон Вилла" – "Челси"

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Эвертон" – "Ливерпуль"

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На данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Ливерпуль". Мерсисайдцы опережают "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко на 25 очков, но имеют на один матч больше. Третье место занимает "Лестер", отстающий от "Сити" на четыре балла. "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, занимает 16-е место и ведет борьбу за выживание.

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Ранее мы писали, что продажа "Ньюкасла" принцу может сорваться из-за пиратства. Потенциальные владельцы "сорок" рискуют получить отказ от Премьер-лиги – нельзя управлять клубом, нарушив закон Англии.

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