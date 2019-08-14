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Опрос фанатов: кого хотите видеть новым тренером "Динамо"

Сегодня, 16:43

После вылета из Лиги чемпионов столичный клуб распрощался с Хацкевичем и вскоре объявит его преемника

После домашней ничьей с "Брюгге" (3:3), которая привела к вылету из Лиги чемпионов, "Динамо" рассталось с главным тренером. Киевляне прекратили сотрудничество с Александром Хацкевичем, а вместе с ним уволен и весь тренерский штаб первой команды. 

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

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В ближайшее время "бело-синие" должны объявить нового главного тренера. Один из кандидатов на этот пост Юрий Вернидуб уже заявил о готовности рассмотреть предложение "Динамо". "А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить", – сказал "Сегодня" Вернидуб.

"Сегодня" проводит опрос среди болельщиков: "Кого вы хотите видеть новым тренером "Динамо"? Вернидуба? Михайличенко? Заварова? Или, может, Маркевича? Голосуйте!

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Напомним, ранее лидер "Динамо" Вербич прокомментировал вылет из Лиги чемпионов и переход в групповой турнир Лиги Европы. "Была тишина... я долго не мог зайти в раздевалку. Я сейчас на нервах, но нужно смотреть вперед. Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать. Их было очень много. Извините", – сказал словенский вингер "Динамо".

Смотрите, как Хацкевич добыл свой последний трофей с "Динамо"

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Динамо Киев Мирон Маркевич Алексей Михайличенко Юрий Вернидуб

Источник: Сегодня|Спорт

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