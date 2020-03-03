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Опрос: кого бы вы хотели в соперники сборной Украины по Лиге Наций?

3 марта, 17:19

Елена Павлова

Из первой группы может попасться победитель турнира - Португалия, с которой мы встречались в отборе к Евро-2020

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Наций сезона-2020/21. Начало в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн жеребьевки группового этапа Лиги Наций. Сборная Украины сыграет в главном дивизионе турнира – Лиге А. Команда Андрея Шевченко попала в корзину № 3 вместе с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией. "Сине-желтые" получат в соперники по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин лиги А.

Читайте также: Где смотреть жеребьевку Лиги Наций, в которой своих соперников узнает сборная Украины

А кого бы вы хотели видеть в одной группе с Украиной? Предлагаем вам выбрать для наших футболистов по одной сборной из корзины №1, №2 и №4. Напомним, что в них входят следующие команды.

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Лига A:

  • Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
  • Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
  • Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
  • Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

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Матчи группового этапа пройдут в сентябре-ноябре 2020 года. Поединки состоятся в трех временных слотах: 16:00 (по субботам и воскресеньям), 19:00 и 21:45. Ранее мы сообщали, что Шевченко анонсировал появление новых игроков в сборной Украины.

Смотрите, как сборная Украины выходила на Евро-2020:

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опрос жеребьевка Сборная Украины Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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