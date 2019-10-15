Опрос: насколько справедливо удаление Степаненко

Украина - Португалия / Фото: Reuters

Сборная Украины добыла победу над действующими чемпионами Европы сборной Португалии в матче отбора на Евро-2020. Мы вели онлайн матча Украина – Португалия с видео голов и яркими фото.

В этом поединке не обошлось и без удаления от арбитра матча – Энтони Тейлора. На 71-й минуте игры Брума из-за пределов штрафной пробивал по воротам Андрея Пятова, но удар заблокировал Тарас Степаненко. После удара мяч попал в бедро и от него попал в руку.

Арбитр сначала жестом показал, что можно продолжать игру. Однако затем изменил свое решение и назначил одиннадцатиметровый. Степаненко, у которого уже была желтая карточка, получил вторую и был удален.

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Интересно, что это уже не первый раз, когда рефери удаляет Тараса. Англичанин и полузащитник уже пересекались в матче "Шахтера" и "Айнтрахта". Тогда Тэйлор удалил Степаненко на 10-й минуте матча.

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Полузащитник сборной Тарас Степанекно также прокомментировал этот эпизод. "Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. Он делал все, что говорил Роналду", – заявил футболист.

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

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