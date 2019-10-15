Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
27,1

Опрос: насколько справедливо удаление Степаненко

15 октября, 09:29

Эпизод случился в матче Украина - Португалия

Украина - Португалия

Украина - Португалия / Фото: Reuters

Сборная Украины добыла победу над действующими чемпионами Европы сборной Португалии в матче отбора на Евро-2020. Мы вели онлайн матча Украина – Португалия с видео голов и яркими фото.

В этом поединке не обошлось и без удаления от арбитра матча – Энтони Тейлора. На 71-й минуте игры Брума из-за пределов штрафной пробивал по воротам Андрея Пятова, но удар заблокировал Тарас Степаненко. После удара мяч попал в бедро и от него попал в руку.

Арбитр сначала жестом показал, что можно продолжать игру. Однако затем изменил свое решение и назначил одиннадцатиметровый. Степаненко, у которого уже была желтая карточка, получил вторую и был удален.

Реклама

Интересно, что это уже не первый раз, когда рефери удаляет Тараса. Англичанин и полузащитник уже пересекались в матче "Шахтера" и "Айнтрахта". Тогда Тэйлор удалил Степаненко на 10-й минуте матча.

В тренде
Шикарное зрелище: полная запись уничтожения Усиком Уизерспуна

Полузащитник сборной Тарас Степанекно также прокомментировал этот эпизод. "Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. Он делал все, что говорил Роналду", – заявил футболист.

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Ибрагимович забил феноменальный
Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить РоналдиньоФутбол

Новости партнеров

Loading...