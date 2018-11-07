Сможет ли "Шахтер" дать бой "Манчестер Сити" в Англии? Опрос болельщиков

Сегодня чемпион Украины "Шахтер" сразится с победителями английской Премьер-лиги командой "Манчестер Сити". Поединок в среду в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов начнется в 22:00, на нашем сайте проходит онлайн матча "МанСити" – "Шахтер" с яркими фото из Манчестера и видео-повторами голов.

Эксперты букмекерских контор считают "Манчестер Сити" фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона. Конечно, команда Хосепа Гвардиолы фаворит и матча против "горняков". Коэффициент на победу англичан составляет всего 1.10, а ставку на победу "Шахтера" можно сделать за внушительный коэффициент 23, а на ничью – 11.5.

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Напомним, что смотреть матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" в прямом эфире можно на канале "Футбол 2". Также на протяжении недели будет несколько повторов поединка.

Интересно, что в одном из интервью накануне матч наставник "горняков" Паулу Фонсека заявил, что "Шахтер" – это "Манчестер Сити", только в Украине. Он считает, что команды придерживаются одинакового стиля.