Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов

В четверг, 30 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 19:00 по киевскому времени. В жеребьевке примет участие и украинский клуб. Донецкий "Шахтер", как чемпион Украины, напрямую попал в групповой этап.

"Горняки" будут посеяны во второй группе, а значит им в соперники не попадут – "Боруссия" Д, "Порту", "МЮ", "Бенфика", "Наполи", "Тоттенхэм" и "Рома". Кроме того, УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы, а значит исключена встреча с "Локомотивом" и ЦСКА. Ну и естественно, что команды из одной страны не смогут попасть в одну группу ЛЧ.

Накануне жеребьевки мы подготовили голосование: выберите из каждой корзины команду, которую вы хотите видеть в соперниках "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов.

Напомним, что киевское "Динамо" не смогло преодолеть раунд плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей киевляне уступили "Аяксу".