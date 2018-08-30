Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:55

Жеребьевка группового этапа пройдет в Монако

&quot;Шахтер&quot; снова может встретиться с &quot;МанСити&quot;. Фото AFP
"Шахтер" снова может встретиться с "МанСити". Фото AFP

В четверг, 30 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 19:00 по киевскому времени. В жеребьевке примет участие и украинский клуб. Донецкий "Шахтер", как чемпион Украины, напрямую попал в групповой этап.

"Горняки" будут посеяны во второй группе, а значит им в соперники не попадут – "Боруссия" Д, "Порту", "МЮ", "Бенфика", "Наполи", "Тоттенхэм" и "Рома". Кроме того, УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы, а значит исключена встреча с "Локомотивом" и ЦСКА. Ну и естественно, что команды из одной страны не смогут попасть в одну группу ЛЧ.

Накануне жеребьевки мы подготовили голосование: выберите из каждой корзины команду, которую вы хотите видеть в соперниках "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов.

 

 

 

Напомним, что киевское "Динамо" не смогло преодолеть раунд плей-офф Лиги чемпионов. По сумме двух матчей киевляне уступили "Аяксу".
Лига чемпионов, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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