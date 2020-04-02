Опубликован рейтинг лучших футболистов: Месси не попал в ТОП-50

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших футболистов из лучших чемпионатов Европы. Создатели рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях. Удивительно, но лидер "Барселоны" Лионель Месси, на счету которого в текущем сезоне 24 гола и 16 ассистов, не вошел в ТОП-50 рейтинга. Кстати, накануне Месси изобразили в образе Че Гевары.

А звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился только на 27-м месте. Португалец в текущем сезоне успел наколотить 25 мячей и сделать четыре результативные передачи. Напомним, что Роналду "грязно" оскорбили за нарушение карантина. Известный португальский политик "наехал" на Криштиану, а потом заявил, что его страницу в Facebook взломали.

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ТОП-10 рейтинга CIES:

1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") – средний рейтинг 93,0

2. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") – 91,1

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 91,1

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 90,7

5. Джером Боатенг ("Бавария") – 90,3

6. Марко Верратти ("ПСЖ") – 90,3

7. Мусса Диаби ("Байер") – 90,3

8. Йосип Иличич ("Аталанта") – 90,1

9. Лукаш Пишчек ("Боруссия" Д) – 90.0

10. Анхель ди Мария ("ПСЖ") – 89,9

Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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