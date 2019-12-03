Опубликованы результаты голосования всех журналистов за "Золотой мяч": Месси обошел ван Дейка на 1%!

Преимущество аргентинца над нидерландцем составило лишь семь баллов: 686 против 679

Вирджил ван Дейк чуток не дотянул до "Золотого мяча" / Фото: Reuters

Стали известны все результаты голосования при определении лучшего футболиста планеты по итогам 2019 года. Как мы писали, шестой раз "Золотой мяч" получил аргентинец Лионель Месси. Напомним, приз достается тому, кто получает больше всего очков по результатам голосования журналистов со всего мира.

Представитель каждый страны составляет свою пятерку и отсылает ее France Football. К слову, украинский журналист Игорь Линник из "Футбольного клуба" не включил Месси даже в тройку лучших. Но некоторые акулы пера позволяли проявить себе и более экзотический выбор. Например, у парней из Гватемалы и Шри-Ланки ни Месси, ни Роналду не заслужили попадания даже в топ-5.

В итоговом же табели о рангах Лионель обошел Вирджила ван Дейка всего на семь очков! Это составляет всего один процент от набранного обоими баллов. То есть, голос любого одного журналиста мог все перевернуть и отдать первенство голландцу.

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1. Лионель Месси ("Барселона") – 686

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 679

3. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 476

4. Садио Мане ("Ливерпуль") – 347

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 178

6. Киллиан Мбаппе (ПСЖ) – 89

7. Алисон ("Ливерпуль") – 67

8. Роберт Левандовски ("Бавария") – 44

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") – 41

10. Рияд Марез ("Манчестер Сити") – 33

11. Френки Де Йонг ("Барселона") – 31

12. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 30

13. Эден Азар ("Реал Мадрид") – 25

14. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") – 14

15. Маттейс Де Лигт ("Ювентус") – 13

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 12

17. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 11

18. Антуан Гризманн ("Барселона") – 9

19. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 8

20-21. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 5

20-21. Душан Тадич ("Аякс") – 5

22. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") – 4

23. Уго Льорис ("Тоттенхэм") – 3

24-25. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") – 2

24-25. Калиду Кулибали ("Наполи") – 2

26-27. Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль") – 1

26-27. Карим Бензема ("Реал Мадрид") – 1

28-30. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 0

28-30. Донни ван де Беек ("Аякс") – 0

28-30. Маркиньос (ПСЖ) – 0

Вспомним, как несостоявшийся нидерландский победитель Вирджил ван Дейк голами помогал "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

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